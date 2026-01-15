«Το έμαθα το πρωί κι όλη μέρα σκεφτόμουν πώς θα του το πω, αλλά τίποτα δε μου φαινόταν σωστό. Ήμουν τόσο σαστισμένη που απλώς άφησα τη στιγμή να με οδηγήσει. Τον περίμενα να γυρίσει από τη δουλειά, μαγειρέψαμε όπως κάθε φορά και του έγραψα ένα χαρτάκι που έλεγε “θα γίνεις μπαμπάς” κρατώντας δίπλα το τεστ εγκυμοσύνης. Από τις πιο δυνατές στιγμές». Με αυτά τα λόγια και ένα πολύ τρυφερό βίντεο η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μοιράστηκε στο Instagram το πώς είπε στον Σάκη Κατσούλη ότι θα γίνει μπαμπάς, ότι οι δυο τους θα αποκτήσουν ένα μωράκι.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το συγκινητικό βίντεο όπου αποκάλυψε στον Σάκη Κατσούλη την εγκυμοσύνη της



Το ζευγάρι που περιμένει το πρώτο του παιδί μοιράστηκε μαζί μας μια πολύ τρυφερή προσωπική του στιγμή. pic.twitter.com/oQYXW2ivMv — Flash.gr (@flashgrofficial) January 15, 2026

Η αποκάλυψη αυτή έγινε στο πλαίσιο ενός Q&A που έκανε η Μαριαλένα με τις θαυμάστριές της. Όταν μία από αυτές τη ρώτησε πώς ανακοίνωσε στον Σάκη ότι είναι έγκυος και πώς αντέδρασε, εκείνη ανέβασε το συγκεκριμένο πολύ συγκινητικό βίντεο όπου βλέπουμε τους δυο τους να αγκαλιάζονται και να κλαίνε από χαρά και ευτυχία.

«Έχω πάρει 6 κιλά και δεν μου κάνει τίποτα πλέον»

Στη συνέχεια του Q&A η Μαριαλένα Ρουμελιώτη αποκάλυψε πως είναι 5 μηνών και διανύει την 20η εβδομάδα της κύησης, ενώ έδωσε ακόμα περισσότερες πληροφορίες για την εγκυμοσύνη της. «Περιμέναμε κοριτσάκι όλον αυτό τον καιρό. Εγώ προσωπικά δεν είχα καμία προτίμηση, ο Σάκης ήθελε κοριτσάκι αλλά εννοείται πως ότι κι αν ήταν θα το αγαπούσαμε εξίσου».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο εάν μέχρι στιγμής έχει καλή εγκυμοσύνη. «Δεν είχα καθόλου συμπτώματα, μόνο μία μέρα καθυστέρηση στην περίοδο, απλώς επειδή είχα πολύ σταθερό κύκλο κάπως το ένιωσα. Γενικά η εγκυμοσύνη μου είναι πολύ καλή δόξα τω Θεώ. Δεν είχα ναυτίες, ούτε εμετούς, ούτε κόπωση ή υπνηλία. Τίποτα. Το μόνο που είχα ήταν για περίπου δύο εβδομάδες -στον δεύτερο μήνα- λίγες καούρες και κάψιμο στο στομάχι. Με πιο “νοσοκομειακά” φαγητά όμως πέρασε κι αυτό. Έχω πάρει 6 κιλά, μέχρι στιγμής. Δεν στερούμαι όμως τίποτα. Ιδανικά θέλω να πάρω μέχρι 12 κιλά, αλλά δεν το βλέπω! Βέβαια όταν έμαθα ότι ήμουν έγκυος, ήμουν πάρα πολύ αδύνατη, έπρεπε έτσι κι αλλιώς να πάρω κιλά, απλά τώρα που τα παίρνω μου κακοφαίνεται. Δεν μου κάνει πλέον τίποτα».

Πώς το ανακοίνωσε η Κατερίνα Καινούργιου

Η παρουσιάστρια του ALPHA, που πλησιάζει στον 7ο μήνα, έπαιξε το θέμα της εγκυμοσύνης της Ρουμελιώτη στην εκπομπή της και αμέσως μετά μοιράστηκε μαζί μας το πώς είπε και η ίδια στον Παναγιώτη Κουτσουμπή ότι περιμένουν μωράκι. «Εμάς έγινε πολύ φυσικά. Αρχικά δεν ήταν μόνος του ο Παναγιώτης την ώρα που του το είπα, ήταν με τον κολλητό του. Ήμασταν στην Πάρο. Απλά βγήκα έξω, και είπα και στους δυο μαζί ότι μάλλον είμαι έγκυος. Χάρηκαν δυο άτομα…

Έχω ήδη τόση έκθεση μέσα από την εκπομπή. Αν αρχίσω και τα ανεβάζω και στο Instagram όλα αυτά, θα με ξεράσει ο κόσμος. Θα πουν “τι αηδία είναι αυτή”. Baby shower όμως θα κάνουμε».