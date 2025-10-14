Κατερίνα Καινούργιου: Έτοιμη να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της

Είναι κοινό «μυστικό» πως η Κατερίνα Καινούργιου είναι έγκυος! Αυτό είναι κάτι που επιβεβαίωναν εδώ και αρκετές εβδομάδες πηγές από τον ALPHA, όμως θέλησαν να σεβαστούν την παρουσιάστρια και να την αφήσουν να το ανακοινώσει η ίδια στον δικό της χρόνο και με τον τρόπο που αυτή θα ήθελε…

Ο φωτογραφικός φακός όμως την πρόδωσε, αφού την απαθανάτισε στο κέντρο της Αθήνας, να χαϊδεύει προστατευτικά την κοιλίτσα της καθώς μιλούσε στον φίλο της, Ανέστη Ευαγγελόπουλο.

φωτογραφία NDP

Τα σημάδια

Από την αρχή της φετινής τηλεοπτικής σεζόν όλοι παρατήρησαν την αλλαγή στην εμφάνιση της Κατερίνας, όσο και τις κινήσεις της στο τηλεοπτικό πλατό.

Η παρουσιάστρια είχε ζητήσει από το κανάλι το νέο της σκηνικό να μην έχει τόσες σκάλες ώστε να μην ανεβοκατεβαίνει κάθε φορά που ήθελε να μετακινηθεί σε άλλο σημείο, κάτι που συνέβαινε τα τελευταία χρόνια.

Επιπλέον η Καινούργιου ήθελε πάντα η εμφάνισή της να είναι στην τρίχα, οπότε δεν θα άφηνε ποτέ τη σκούρα ρίζα στα μαλλιά της να έχει μεγαλώσει τόσο πολύ.

Επίσης τη βλέπουμε στην ενότητα της μαγειρικής να είναι συνεχώς καθιστή (αυτό δεν συνέβαινε ποτέ), ενώ τρώει με περισσότερη όρεξη και σχολιάζει συχνά πυκνά την αλλαγή στην εμφάνισή της, αλλά και την ψυχολογία που έχουν οι εγκυμονούσες βλέποντας το σώμα τους να αλλάζει μέρα με τη μέρα.

Σύντομα η αποκάλυψη

Η παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα» περιμένει να περάσει το πρώτο δύσκολο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, να κάνει όλες τις εξετάσεις της, να ξέρει ότι όλα πάνε καλά και τότε θα μοιραστεί τη μεγάλη της χαρά με τους τηλεθεατές. Κι αυτή η στιγμή πλησιάζει…