Νίκος Κοκλώνης: Η επιστροφή του «J2US», το κόψιμο της Τσολάκη και η Καραβάτου

Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Buongiorno” και αποκάλυψε πως το τάλεντ σόου “J2US” επιστρέφει σε μερικές εβδομάδες, ενώ δεν παρέλειψε να ασχοληθεί με το κόψιμο της Τσολάκη, την επιστροφή της Καραβάτου, αλλά και το “Real View” που είναι δικό του project. «Ξεκινάμε το “J2US” και νιώθω σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σίγουρα θα το δούμε τον Φεβρουάριο, προσπαθούμε για την πρώτη εβδομάδα, αν όχι, τη δεύτερη θα καταφέρουμε να βγούμε στον αέρα.

Η οικογένεια του “J2US” αποτελείται από συγκεκριμένα άτομα, είμαστε πολλά χρόνια μαζί και θεωρώ ότι αυτή η παρέα δεν πρέπει να σπάσει. Σίγουρα έχουμε κάνει συζητήσεις με το κανάλι και ίσως μια ανανέωση μπορεί και να χρειάζεται».

«Υπάρχει περιθώριο να γίνει καλύτερο»

«Το “Real View” αντικειμενικά είναι η μοναδική πρόταση που υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση. Έγινε μια προσπάθεια που, νομίζω, δεν έχει ξαναγίνει στο prime time! Τόσες ώρες ζωντανή εκπομπή, που αποτελείται από τέσσερις γυναίκες που λένε τη γνώμη τους. Σίγουρα υπάρχει περιθώριο να γίνει καλύτερο».

«Κάνει κακό σε όλους μας»

«Η τηλεόραση είναι σε μια δύσκολη εποχή. Είναι δυσάρεστο να κόβονται εκπομπές, γιατί αυτό κάνει κακό σε όλους μας. Περίμενα το κόψιμο της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη. Κατανοώ πώς ένα διοικητικό στέλεχος μπορεί να πάρει μια τόσο δύσκολη απόφαση. Από ότι έχω ενημερωθεί το μόνο που θα αλλάξει στην εκπομπή είναι ο τίτλος και η Ελένη, όλοι οι άλλοι είναι ίδιοι».

«Ελπίζω να μην έχουμε ίδιες καταστάσεις»

«Η Κατερίνα Καραβάτου είναι φανταστικό άτομο, πολύ καλό παιδί. Της είχα κάνει πρόταση να είναι στο “Real View” και στο τελευταίο δευτερόλεπτο υπέγραψε με τον ΑΝΤ1. Μπορεί και να ήταν προαποφασισμένο. Εγώ νομίζω ότι της είχαν πει “Κατερίνα, περίμενε, θα έρθει η ώρα σου, θα μπεις εκεί ή κάπου αλλού”. Της εύχομαι τα καλύτερα και ελπίζω στο μέλλον να μην έχουμε ίδιες καταστάσεις όπως με την Τσολάκη».