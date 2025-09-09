Νίκος Κοκλώνης: Η συνάντηση με τον αδερφό του Πάμπλο Εσκομπάρ που δεν έπαιξε ποτέ στην TV

Ο Νίκος Κοκλώνης μόνο για λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τον… κόσμο τραβά! Ο παρουσιαστής και παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από την παρουσίαση του «Celebrity Travel», πριν γίνει παρουσιαστής μεγάλων σόου, όπως το «Just the 2 of us» που το επανέφερε στο προσκήνιο και μας κράτησε συντροφιά την εποχή του Covid, αλλά και μετά…

Στο… συρτάρι

Ο Κοκλώνης όμως είναι και παθιασμένος, σχεδόν εθισμένος, με τα ταξίδια. Του αρέσει να γυρίζει ανά τον κόσμο, να γνωρίζει νέες χώρες, κουλτούρες και πολιτισμούς και να μαζεύει εμπειρίες. Στόχος του είναι κάποια στιγμή να επαναφέρει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες την ταξιδιωτική του εκπομπή. Μέχρι τότε όμως θέλει να βρει το κανάλι που θα μεταδώσει τις εκπομπές που έχει κρατήσει στο αρχείο του και δεν παίχτηκαν ποτέ, όπως αυτή με τον Ρομπέρτο Εσκομπάρ, τον αδερφό του διαβόητου Πάμπλο, του γνωστού βαρόνου των ναρκωτικών στην Κολομβία.

Ανυπομονησία

Ο παρουσιαστής μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του στο Instagram φωτογραφίες από αυτή τη συνάντηση γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μου έχει λείψει απίστευτα το Celebrity Travel! Παρότι έχω γυρίσει όλο τον κόσμο με την εκπομπή, υπάρχουν κάποια επεισόδια που δεν έχουν προβληθεί ακόμα…

Για πρώτη φορά, ελληνική εκπομπή κατάφερε να πάρει συνέντευξη από τον αδερφό του Πάμπλο Εσκομπάρ, Ρομπέρτο, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για όλα και για όλους. Κάποια στιγμή αυτό το επεισόδιο θα παίξει στην τηλεόραση και ανυπομονώ να το μοιραστώ μαζί σας!»