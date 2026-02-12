«Just the 2 of Us»: Επιστρέφει ανήμερα Αγίου Βαλεντίνου - Αυτά είναι τα ζευγάρια

Ο Νίκος Κοκλώνης… ξεπάγωσε και το «Just the 2 of Us» επιστρέφει στο OPEN από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 20.00 για να μετατρέψει κάθε Σάββατο σε γιορτή!

Φέτος το budget σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια είναι αισθητά μειωμένο, παρόλα αυτά τα εντυπωσιακά σκηνικά, οι δυνατές ερμηνείες, οι ανατροπές και οι μοναδικές συνεργασίες δεν θα λείψουν από το μενού του τάλεντ σόου που ξέρει πως να κάνει τον κόσμο να περνά καλά.

Στην κριτική επιτροπή θα δούμε τη Βίκυ Σταυροπούλου, τον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή, ενώ θα υπάρχουν και κριτές γκεστ για να καλύψουν τη θέση της Δέσποινας Βανδή και της Μαρία Μπακοδήμου που δεν θα συνεχίσουν.

Τα ζευγάρια

Ο 7ος κύκλος του «J2US» ξεκινά και τα ζευγάρια που θα διαγωνιστούν είναι πανέτοιμα για να τραγουδήσουν κι… όποιος αντέξει! Στη σκηνή του σόου θα ανέβουν σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ άλλων ο Λάκης Γαβαλάς με τη Shaya Hansen, ο Δημήτρης Σκουλός με τη Δανιέλα Χατζή, η Δάφνη Καραβοκύρη με την Έλενα Τσαγκρινού, ο Ηλίας Γκότσης με τη Θωμαή Απέργη, ο Gio Καραντώνης με την Αγγελική Ηλιάδη, ο Χάρης Λεμπιδάκης με τη Φαίη Θεοχάρη, η Μαίρη Αργυριάδου με τον Κώστα Δόξα, ο Θανάσης Βισκαδουράκης με την Ξένια Βέρα και ο Dj Δελέασης με την Έφη Θώδη. Επειδή όμως ο Κοκλώνης είναι απρόβλεπτος η φουλ λίστα με τα ζευγάρια θα οριστικοποιηθεί στην τελική πρόβα της Παρασκευής 13/2, όπου δεν αποκλείεται ξαφνικά να προκύψουν κι άλλοι διαγωνιζόμενοι!

Η επιστροφή του Τρύφωνα

Στο backstage του σόου, το σύγχρονο παραμύθι ζωντανεύει, με την Modern Cinderella να βρίσκει.. το γοβάκι της και να μεταμορφώνεται σε πριγκίπισσα, δίπλα στον Τρύφωνα Σαμαρά. Μαζί θα υποδέχονται τα ζευγάρια μετά την ερμηνεία τους και θα τους χαλαρώνουν λίγο πριν ζητήσουν την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού.