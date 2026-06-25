Ύστερα από μήνες γεμάτους απαιτητικές δοκιμασίες, έντονες μονομαχίες και μαγειρικές ανατροπές, το MasterChef 10 φτάνει απόψε στο μεγάλο του φινάλε. Ο Τάσος Παυλίδης και ο Πάνος Τελάλης διεκδικούν τον τίτλο του νέου MasterChef της Ελλάδας, σε μια τελευταία αναμέτρηση που θα κρίνει ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο και θα φύγει με το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Η τελευταία δοκιμασία που θα κρίνει τον νικητή

Μετά τις δοκιμασίες στη Βαρκελώνη και το απαιτητικό menu degustation, όλα θα κριθούν στην τρίτη και τελευταία μαγειρική δοκιμασία.

Οι δύο φιναλίστ θα κληθούν να αντιγράψουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πιάτο με την υπογραφή του βραβευμένου με τρία αστέρια Michelin chef Paco Morales, σε μια δοκιμασία που απαιτεί απόλυτη ακρίβεια, τεχνική και ψυχραιμία.

Ένας τίτλος και 100.000 ευρώ

Ο νικητής του επετειακού MasterChef 10 θα κατακτήσει όχι μόνο τον πολυπόθητο τίτλο αλλά και το συνολικό χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ, ενώ ο δεύτερος φιναλίστ θα αποχωρήσει με έπαθλο 30.000 ευρώ.

Λίγο μετά τις 23:30, σε ζωντανή μετάδοση από το πλατό του διαγωνισμού, οι τρεις chef κριτές Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος θα ανακοινώσουν τον μεγάλο νικητή.

Τάσος ή Πάνος;

Από τους 28 διαγωνιζόμενους που μπήκαν φέτος στην κουζίνα του MasterChef, μόνο δύο κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλος.

Ο Τάσος Παυλίδης και ο Πάνος Τελάλης απέδειξαν σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού ότι διαθέτουν τεχνική, δημιουργικότητα και αντοχές. Απόψε, όμως, μόνο ένας θα γράψει το όνομά του στην ιστορία του MasterChef.