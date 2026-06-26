Το βράδυ της Πέμπτης (25/6) ολοκληρώθηκε ο επετειακός 10ος κύκλος του MasterChef, με τον Πάνο Τελάλη να αναδεικνύεται μεγάλος νικητής, κερδίζοντας τον τίτλο, το τρόπαιο και το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ. Αντίπαλός του στον μεγάλο τελικό ήταν ο Τάσος Παυλίδης, με τους δύο φιναλίστ να δίνουν μάχη μέχρι την τελευταία δοκιμασία.

Συγκίνηση στον μεγάλο τελικό

Το πλατό γέμισε από όλους τους πρώην διαγωνιζόμενους, ενώ οι τρεις chef κριτές υποδέχθηκαν τους φιναλίστ σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η είσοδος των οικογενειών και των αγαπημένων προσώπων των δύο παικτών στην κουζίνα. Ο Πάνος Τελάλης συγκινήθηκε όταν αντίκρισε τη σύντροφό του Μελίνα, τον πατέρα, τον αδελφό και τους στενούς φίλους του, ενώ ο Τάσος Παυλίδης λύγισε στην αγκαλιά της αδελφής του.

Συγκίνηση δεν έκρυψε ούτε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο οποίος απευθυνόμενος στον φιναλίστ είπε χαρακτηριστικά: «Σταμάτα να κλαις γιατί θα τα βάλω κι εγώ τα κλάματα».

Ποιος είναι ο Πάνος Τελάλης

Ο 29χρονος μάγειρας επέστρεψε στην Ελλάδα αφήνοντας πίσω του μια σημαντική επαγγελματική πορεία στο Άμστερνταμ, προκειμένου να διεκδικήσει το όνειρό του στο MasterChef.

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε πίσω από το μπαρ, όμως πολύ γρήγορα ανακάλυψε την αγάπη του για τη μαγειρική. Εργάστηκε σε απαιτητικές κουζίνες της Ολλανδίας και έφτασε να είναι Chef de Partie στο βραβευμένο εστιατόριο MOS στο Άμστερνταμ, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στη σύγχρονη γαστρονομία.

Όπως έχει παραδεχθεί, η επαγγελματική κουζίνα τον βοήθησε να αποκτήσει πειθαρχία, υπομονή και οργάνωση, στοιχεία που αποδείχθηκαν καθοριστικά και μέσα στον διαγωνισμό.

Η influencer σύντροφός του

Στο πλευρό του σε όλη τη διάρκεια του MasterChef βρέθηκε η σύντροφός του, Μαλαματένια, γνωστή στους φίλους και τους ακολούθους της ως Μελίνα.

Ο ίδιος έχει αποκαλύψει πως είναι ο πρώτος άνθρωπος που δοκιμάζει τα πιάτα του και δεν διστάζει να του κάνει αυστηρή αλλά ειλικρινή κριτική. Η παρουσία της στον μεγάλο τελικό ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς, καθώς πανηγύρισε μαζί του την κατάκτηση του τίτλου και του επάθλου των 100.000 ευρώ.

Με σταθερή απόδοση, υψηλή τεχνική κατάρτιση και ψυχραιμία στις πιο απαιτητικές δοκιμασίες, ο Πάνος Τελάλης ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή πορεία και αναδείχθηκε ο νέος Έλληνας MasterChef του 2026.