Ο νικητής του «Masterchef 10» Πάνος Τελάλης δηλώνει: «Μπάρμαν ήθελα να γίνω, όχι μάγειρας»

Ο Πάνος Τελάλης δεν φανταζόταν ποτέ να γίνει μάγειρας, πόσω μάλλον να κερδίσει το «MasterChef 10» και τα 100.000€ που συνόδευαν τη νίκη του! «Πιο μικρός ήθελα να γίνω μπάρμαν. Δεν μαγείρευα από παιδί, ούτε -όπως λένε πολλοί- ότι έμαθαν να μαγειρεύουν πλάι στη γιαγιά τους. Πρώτη φορά μαγείρεψα στη σχολή μαγειρικής. Έγινα μάγειρας κατά τύχη. Παράλληλα με τη σχολή, είχα πιάσει δουλειά σε ένα εστιατόριο ως λαντζομάγειρας και στο πρώτο σέρβις στην κουζίνα ενθουσιάστηκα», είπε στο περιοδικό ΟΚ.

Το «MasterChef»

«Πάντα ονειρευόμουν να πάρω μέρος. Θυμάμαι το έβλεπα και έλεγα κι εγώ θέλω να γίνω ΜasterChef! Τελικά με παρακίνησαν οι φίλοι μου, το ήθελα κι εγώ πολύ και έστειλα την αίτηση. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι δοκιμασίες, τα mystery boxes και τα τεστ δημιουργικότητας. Με ιντρίγκαραν κυρίως τα μαγειρικά κουίζ, να δημιουργήσω για παράδειγμα ένα πιάτο με 10 υλικά, χωρίς να γνωρίζω από πριν ποια είναι».

Τον πιάνουν οι ευαισθησίες του

«Ήμουν έτοιμος να συγκινηθώ πολύ με τα λόγια του Σωτήρη Κοντιζά, αλλά συγκρατήθηκα. Παραδέχομαι ότι είμαι ευαίσθητος σε μερικά πράγματα και δεν έχω πρόβλημα να το δείξω. Απλά αν εκείνη τη στιγμή με έπαιρναν τα ζουμιά, αυτό θα συνεχιζόταν όλο το βράδυ».