«Survivor - Αθηναίοι VS Επαρχιώτες»: Αυτοί είναι οι τελευταίοι παίκτες που μπαίνουν στο παιχνίδι

To «Survivor 2026» ξεκινά την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ και για μία εβδομάδα θα… αλωνίζει στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, αφού οι ελληνικές σειρές των άλλων καναλιών επιστρέφουν τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου. Ο φετινός κύκλος αποκαλείται «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες» και οι 24 παίκτες θα παλέψουν σκληρά για τα 250.000€, αλλά και για να αποδείξουν εάν πιο δυνατοί είναι αυτοί που μένουν στην πρωτεύουσα ή αυτοί της περιφέρειας! Ας γνωρίσουμε τους τελευταίους παίκτες που εισβάλλουν στο ριάλιτι πριν μας τους γνωρίσει και on camera ο παρουσιαστής του παιχνιδιού, Γιώργος Λιανός.

Οι Επαρχιώτες

Μάνος Μαλλιαρός, 28 ετών, Ρέθυμνο

Δυναμικός, πειθαρχημένος και με ατσάλινο πείσμα, δεν σταματά μέχρι να φτάσει εκεί που θέλει. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, με ειδίκευση στην κολύμβηση και την ειδική αγωγή, δουλεύει με παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερες ανάγκες. Η προσφορά στον άνθρωπο είναι κομμάτι του χαρακτήρα του. Μεγάλωσε σε μια δεμένη οικογένεια, που του έμαθε αξίες, σεβασμό και δύναμη ψυχής. Εδώ και τρία χρόνια βρίσκεται σε σταθερή σχέση, μια σχέση που για εκείνον είναι βάση ζωής. Λατρεύει τη δράση: crossfit, airsoft, ταξίδια, camping, snowboarding. Πιστεύει πως οτιδήποτε τον δοκιμάζει σωματικά και ψυχικά, τον εξελίσσει.

Χρήστος Μυλωνάς, 40 ετών, Θεσσαλονίκη

Αισιόδοξος και κοινωνικός, του αρέσει να λειτουργεί ομαδικά. Έχει μία μεγαλύτερη αδελφή και δύο ανιψάκια, που του θυμίζουν καθημερινά τι θα πει οικογένεια. Σπούδασε Οικονομικά στο ΑΠΘ αλλά η καρδιά του χτυπούσε αλλού, στο θέατρο. Ως ηθοποιός, ξέρει να προσαρμόζεται και να διαβάζει τους ανθρώπους. Αν δει αδικία, θα μιλήσει και αν κάποιος πιέζεται, θα σταθεί δίπλα του. Δεν φοβάται τις συγκρούσεις όταν χρειάζεται, αλλά πιστεύει στην αληθινή επικοινωνία και το σωστό timing.

Φανή Παντελάκη, 29 ετών, Γαλατάς

Πληθωρική και έντονη, μιλάει πολύ, ανακατεύεται σε όλα και δεν αφήνει κουβέντα να πέσει κάτω! Κατάγεται από την Καρδίτσα αλλά είναι ερωτική μετανάστρια στον Γαλατά. Είναι παντρεμένη και έχει μία κόρη 10 ετών. Επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια από μικρή ηλικία, έχει βγει πρώτη σκόρερ στην Ελλάδα. Στην ηλικία των 9 ετών είχε την ευκαιρία να παίξει με υποτροφία στην Άρσεναλ, ωστόσο δεν της το επέτρεψε η μητέρα της. Δουλεύει ως σερβιτόρα και το να μπει στο Survivor είναι το μεγαλύτερο όνειρό της. Θέλει να δείξει στο παιδί της πως μία γυναίκα δε σταματά να βάζει στόχους όταν γίνεται μητέρα.

Ιωάννης Ρέβης, 30 ετών, Ηγουμενίτσα

Εργασιομανής και αυστηρός, πρώτα με τον εαυτό του και μετά με τους άλλους. Είναι έντονη προσωπικότητα με αυτοπεποίθηση και ηγετική νοοτροπία. Η οικογένειά του διατηρεί ξενοδοχειακή επιχείρηση και ο ίδιος έχει κάνει διάφορα επαγγέλματα, από κατασκευή και τοποθέτηση πατωμάτων μέχρι τη δημιουργία δικού του χώρου προπόνησης. Πιστεύει πως ό,τι αξίζει, χτίζεται με καθημερινό κόπο. Δεν αντέχει την τεμπελιά, δεν φοβάται τη σύγκρουση και δεν κάνει πίσω όταν θεωρεί ότι κάτι είναι άδικο.

Αναστασία Στεργίου, 25 ετών, Πολίχνη Θεσσαλονίκης

Πεισματάρα και ανταγωνιστική, επιδιώκει πάντα να είναι η καλύτερη. Το μεγαλύτερο της όπλο είναι η πειθαρχία, το μυαλό της και η φυσική της αντοχή. Προέρχεται από οικογένεια οικοδόμων και ακολουθεί την ίδια επαγγελματική πορεία, ασχολούμενη με την τοποθέτηση σιδήρων. Παράλληλα, ασχολείται με τον αθλητισμό ενώ έχει υπάρξει και επαγγελματίας αθλήτρια μπάσκετ. Δεν προσπαθεί να είναι αρεστή σε όλους και δεν διστάζει να εκφράσει την άποψή της και να υπερασπιστεί τις αποφάσεις της. Δεν λυγίζει, δεν εγκαταλείπει και παλεύει για τη νίκη χωρίς συμβιβασμούς.

Σταύρος Φλώρος, 21 ετών, Καβάλα

Χαμογελαστός, εύθυμος και γεμάτος ενέργεια είναι παράλληλα δυναμικός, ηγετικός και ειλικρινής, ακόμα κι αν αυτό μπορεί να πονέσει τους άλλους. Μεγάλωσε σε μία οικογένεια με δέκα αδέρφια και από μικρός έμαθε τι σημαίνει να μοιράζεσαι και να αντέχεις. Σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομικά αλλά εργαζόταν πάντα στην οικοδομή και στα χωράφια. Ασχολείται με τη μελισσοκομία στην οικογενειακή επιχείρηση. Παράλληλα παίζει ποδόσφαιρο και κάνει πυγμαχία. Αγαπάει τη φύση, το βουνό και τις δύσκολες συνθήκες.

Ιωάννα Δεσύλλα, 26 ετών, Λάρισα

Πειθαρχημένη με στρατηγική και αντοχή, ηγετική προσωπικότητα που ξέρει τι σημαίνει ανταγωνισμός, πίεση και όρια. Είναι πρωταθλήτρια στο τάε κβον ντο, σπουδάζει Γενική Ιατρική στην Αθήνα αλλά η μεγάλη της διέξοδος είναι το μόντελινγκ, ένας κόσμος που τη δίδαξε να αντέχει σε σκληρές συνθήκες και να «χτίσει» γερό στομάχι. Στην αρχή είναι κλειστός χαρακτήρας, δεν εμπιστεύεται εύκολα και θέλει οι άλλοι να κάνουν το πρώτο βήμα. Όταν όμως αυτό γίνει, μεταμορφώνεται στην «ψυχή» της παρέας. Έχει πληγωθεί από ανθρώπους που την εκμεταλλεύτηκαν, για αυτό φιλτράρει τους γύρω της και δεν χαρίζεται εύκολα.

Φωτεινή Καλεύρα, 34 ετών, Μεγαλόπολη Αρκαδίας

Δυναμική και αφοσιωμένη στους στόχους της ξέρει να πετυχαίνει ό,τι βάζει στο μυαλό της. Σπούδασε Αισθητική και σήμερα έχει δύο επιχειρήσεις. Η πώληση της έχει μάθει την «πειθώ» και ξέρει να «διαβάζει» τον άνθρωπο απέναντί της και να τον φέρνει εκεί που θέλει. Ασχολείται με τον χορό κάνοντας σάλσα, ρούμπα και cheerleading. Είναι πολύ δεμένη με την οικογένειά της και χρησιμοποιεί την κοινωνικότητά της ως στρατηγική.

Μιχάλης Σηφάκης, 41 ετών, Ηράκλειο Κρήτης

Άνθρωπος με χιούμορ, έξω καρδιά και κοινωνικός, αρκεί να μη νιώσει ότι τον προκαλούν. Πιστεύει στην πειθαρχία και στον αυτοέλεγχο. Είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τερματοφύλακες της γενιάς του. Έχει αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες όπως ο ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Λεβαδειακός, η Κορτράικ, η Σαμσουνσπόρ, αλλά και με την Εθνική Ελλάδας, με την οποία έζησε σημαντικές στιγμές σε διεθνές επίπεδο. Δραστηριοποιείται ως μάνατζερ ποδοσφαιριστών, εκπροσωπώντας μεταξύ άλλων παίκτες όπως ο Κ. Τσιμίκας, ο Χ. Κωστούλας και ο Τ. Δουβίκας. Το ποδόσφαιρο για εκείνον ήταν τρόπος ζωής. Έχει βραβευτεί για το fair play του. Δεν του αρέσει να χάνει αλλά έχει μάθει να διαχειρίζεται την ήττα και να προχωρά.

Οι Αθηναίοι

GIO Καραντώνης, 28 ετών, Αθήνα

Διαθέτει αυτοπεποίθηση και πιστεύει πως χωρίς πάθος κανείς δεν μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά σε αυτό με το οποίο ασχολείται. Αντλεί έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα και τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, ιδίως τον Αριστοτέλη. Είναι Ελληνοαμερικανός music executive, παραγωγός και επιχειρηματίας της σύγχρονης urban σκηνής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, με έντονη επιρροή από το αμερικανικό hip-hop περιβάλλον, δραστηριοποιείται στη μουσική βιομηχανία τόσο ως manager όσο και ως ιδρυτής δισκογραφικών projects. Παράλληλα, είναι content creator και media personality, ενώ ετοιμάζει για την Ελλάδα το «Hustle House».

Μαντίσα Τσότα, 27 ετών, Ζωγράφου

Ευαίσθητη αλλά δυνατή, ξέρει να παλεύει για όσα της αξίζουν. Κατάγεται από την Αλβανία και μεγάλωσε με τη μητέρα της στην Ελλάδα. Στη ζωή τίποτα δεν της χαρίστηκε. Έχει βιώσει ρατσισμό και αδικία όμως όλα της τα βιώματα την έμαθαν να μην εγκαταλείπει. Σπούδασε Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο της Χίου. Δηλώνει πως ο αθλητισμός της έσωσε την ψυχή. Ασχολήθηκε με το καράτε ωστόσο στο βόλεϊ ένιωσε πως βρήκε το σπίτι της. Έφτασε μέχρι την Α2 κατηγορία. Αν νιώσει πως την αδικούν, θα μιλήσει. Έχει αντίληψη και δεν φοβάται να αναλάβει την ευθύνη.

Γιώργος Τσουκαλάς, 35 ετών, Κηφισιά

Τελειομανής, αφοσιωμένος, ψύχραιμος, ανταγωνιστικός αλλά παράλληλα χαβαλές ξέρει πώς να μένει συγκεντρωμένος στον στόχο του. Ασχολείται με τη φύλαξη υψηλών προσώπων. Πριν από αυτό έχει δουλέψει ως ταξιτζής, παρκαδόρος και εργάτης οικοδομής. Η σκληρή δουλειά, η πειθαρχία και η επιμονή τον έφτασαν εκεί που είναι σήμερα. Έχει βιώσει απώλειες, με πιο δύσκολη αυτή της μητέρας του. Δεν αντέχει το ψέμα και την έλλειψη σεβασμού. Παίζει πάντα για τη νίκη αλλά ξέρει να χάνει.