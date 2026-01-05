«Η μεγάλη χίμαιρα»: Η τηλεθέαση που έκανε σε ΕΡΤ1 και ERTFLIX και τι θα δούμε στο 3ο επεισόδιο

Πρωτοφανή αριθμό views έχουν σημειώσει τα δύο πρώτα επεισόδια της «Μεγάλης χίμαιρας», που προβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX από την 1η Ιανουαρίου, καθώς μέσα σε τρεις ημέρες έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 600.000 προβολές αποδεικνύοντας πως είναι η πιο δημοφιλής ψηφιακή πλατφόρμα της χώρας.

Την ίδια στιγμή σε πολύ καλά επίπεδα κινήθηκαν και τα ποσοστά τηλεθέασης της ΕΡΤ1, που την Κυριακή 4 Ιανουαρίου μετέδωσε επίσης τα πρώτα δύο επεισόδια για το κοινό που δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η πρεμιέρα της ελληνικής σειράς άγγιξε το 10,6% στο γενικό σύνολο του κοινού και το 7% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων.

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου (ΕΡΤ1, 22.00) θα προβληθεί το τρίτο επεισόδιο της σειράς και σιγά - σιγά θα αρχίσει να ξετυλίγεται ο παράνομος έρωτας της Μαρίνας με τον αδερφό του άντρα της…

Μόνη στην Αθήνα

Τα πρώτα Χριστούγεννα στη Σύρο πλησιάζουν. Η Μαρίνα, που πλέον μιλάει ελληνικά, έχει αρχίσει να ενσωματώνεται στην κοινωνία του νησιού και να μπορεί να επικοινωνεί με την οικογένεια του Γιάννη. Και τότε, για πρώτη φορά, συνειδητοποιεί πως έχει μια ιδιαίτερη, πνευματική σύνδεση με τον Μηνά, το οποίο την ταράζει. Παραμένει όμως ερωτευμένη με τον Γιάννη, με τον οποίο την άνοιξη θα κάνει ένα σύντομο, ειδυλλιακό ταξίδι στο Αιγαίο με τη «Μαρινέτα», το νέο τους ιστιοπλοϊκό, από το οποίο η Μαρίνα χαζεύει ενθουσιασμένη τη σύγχρονη Ελλάδα.

Όταν επιστρέφουν, δέχονται την πρόσκληση του Μηνά να τον επισκεφτούν στην Αθήνα, ώστε να δει η Μαρίνα τον Παρθενώνα. Ο Γιάννης, όμως, λόγω έκτακτης υποχρέωσης δεν μπορεί να τη συνοδέψει κι έτσι η Μαρίνα φτάνει στην Αθήνα μόνη της.

Στο μυαλό της

Ο Μηνάς την ξεναγεί στην Ακρόπολη, την πηγαίνει για φαγητό κι εκείνη τον ακούει να μιλάει με τις ώρες. Όταν στο τέλος της ημέρας, θα της απαγγείλει ένα ποίημα του Παλαμά, είναι μαγεμένη από τη γοητεία του. Θα συνέλθει απότομα, όταν επιστρέφοντας στο σπίτι του, θα βρουν να τους περιμένει ο Γιάννης, που έχει έρθει στην Αθήνα επειγόντως για δουλειά.

Τις επόμενες ημέρες, ο Μηνάς θα τους αποφύγει, καθώς η Μαρίνα με τον Γιάννη κάνουν βόλτες στην Αθήνα - και επιπλέον, φεύγοντας για Σύρο, θα τους ανακοινώσει πως αποφάσισε να πάει για διδακτορικό στη Γερμανία, όπου θα λείψει καιρό. Η Μαρίνα ανακουφίζεται - ο Μηνάς, ωστόσο, έχει μπει για τα καλά στο μυαλό της. Και δεν θα φύγει εύκολα, παρά τα ευχάριστα νέα που την περιμένουν με την επιστροφή της στο νησί.