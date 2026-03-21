Τι απαντά η Έλενα Παπαρίζου στις αναφορές για νοσηλεία σε νοσοκομείο: «Είχα ένα αλλεργικό σοκ»

Σε μία καθησυχαστική ανάρτηση προχώρησε η Έλενα Παπαρίζου μετά τις αναφορές για νέα προβλήματα με την υγεία της κάτι που την ανάγκασε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο.

Η γνωστή τραγουδίστρια διέψευσε τις φήμες με ένα story στο Instagram, διαβεβαιώνοντας πως είναι απολύτως καλά στην υγεία της και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Μάλιστα, η Έλενα Παπαρίζου σημειώνει πως βρίσκεται στο νοσοκομείο απλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ, είχε ένα μεγάλο κρυολόγημα.

Η Έλενα Παπαρίζου αναμένεται να εμφανιστεί κανονικά την Τετάρτη στο νυχτερινό κέντρο Nox, όπου συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις της.

Αξίζει να σημειωθεί πως τον περασμένο Δεκέμβριο η Έλενα Παπαρίζου είχε βρεθεί ξανά στο νοσοκομείο και είχε νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες.

Στη εκπομπή του OPEN «Ραντεβού το ΣΚ», ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε το πρωί του Σαββάτου (21/3) για την κατάσταση της υγείας της:

«Οι αποκλειστικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως εδώ και αρκετές ημέρες η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε ξανά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, κάπως εσπευσμένα, αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένα θέματα υγείας.

Αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας και η εικόνα της ήταν κακή την ημέρα που προσήλθε στο νοσοκομείο. Τώρα είναι φανερά βελτιωμένη και μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Έλενα Παπαρίζου χθες ήταν αρκετά κεφάτη.

Είναι άγνωστο ακόμα πότε θα πάρει εξιτήριο. Αντιμετωπίζεται όμως αυτό το θέμα που υπάρχει. Είναι διαχειρίσιμο. Σχετίζεται με το θέμα που είχε αντιμετωπίσει πριν από μερικές εβδομάδες.

Είναι στο νοσοκομείο και είναι σε θέση να δεχτεί επισκέψεις. Όλα πάνε καλά», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.