Τι συνέβη στο περιστατικό με την κόρη του Jorginho και τη Chappell Roan που προκάλεσε αντιδράσεις

Η αμερικανίδα σταρ Chappell Roan «τραγούδησε φάλτσα» και δέχτηκε έντονη κριτική μετά από ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη σε ξενοδοχείο του Σάο Πάολο, όπου διέμενε μαζί με άλλους καλλιτέχνες σε μουσικό φεστιβάλ.

Σύμφωνα με τον ποδοσφαιριστή της Flamengo, Jorginho, η θετή του κόρη, ηλικίας 11 ετών, έβαλε τα κλάματα όταν ένας από τους σωματοφύλακες της Roan πλησίασε το τραπέζι της οικογένειας, κατά τη διάρκεια του πρωινού, και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της.

Brazilian footballer Jorginho says Chappell Roan’s security guard spoke to his wife and daughter in an “extremely aggressive manner” while they were staying at the same hotel as the singer.



Ο διεθνής μέσος, γνωστός για τις επιτυχίες του με την Ιταλία και τη Chelsea, υποστήριξε μέσω Instagram ότι η κόρη του δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να περπατήσει κοντά στο τραπέζι της τραγουδίστριας, να χαμογελάσει και να επιστρέψει στη θέση της δίπλα στη μητέρα της.

Όπως ανέφερε ο Jorginho, ο σωματοφύλακας της Roan φέρεται να αντιμετώπισε τη σύζυγο και την κόρη του με «εξαιρετικά επιθετικό» τρόπο, τις παρενόχλησε, ενώ απείλησε ακόμη και με αναφορά στο ξενοδοχείο. Το τελευταίο προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην 11χρονη, η οποία όπως τόνισε ο πατέρας της, «έκλαψε πολύ και ήταν βαθιά αναστατωμένη».

Και τότε άρχισε η καταιγίδα στα social

Η καταγγελία αυτή προκάλεσε ομοβροντιά δημοσιεύσεων στα social media, με πολλούς να στηρίζουν τον Jorginho και την οικογένειά του, ενώ η υπόθεση έγινε θέμα σχολιασμού και από τον δήμαρχο του Ρίο ντε Τζανέιρο, Eduardo Cavaliere, ο οποίος μέσω X (πρώην Twitter) δήλωσε ότι η Roan δεν ήταν πλέον ευπρόσδεκτη να εμφανιστεί στο ετήσιο μουσικό φεστιβάλ της πόλης Todo Mundo no Rio. Επιπλέον, ανέφερε ότι η κόρη του ποδοσφαιριστή θα προσκληθεί ως επίσημη καλεσμένη.

Από την πλευρά της, η Roan ανάρτησε βίντεο στα Instagram Stories της, όπου παρουσίασε τη δική της εκδοχή. Η 28χρονη τραγουδίστρια διευκρίνησε ότι ο φρουρός που εμπλέκεται δεν ήταν δικός της, ότι η ίδια δεν είδε καν τη μητέρα και την κόρη, και ότι δεν ζήτησε ποτέ από κανέναν να τους προσεγγίσει. «Δεν ήρθαν σε μένα, δεν έκαναν τίποτα. Προσέθεσε ακόμη ότι δεν μισεί τους θαυμαστές της και δεν μισεί τα παιδιά, εκφράζοντας λύπη για την αναστάτωση που προκλήθηκε στην οικογένεια: «Λυπάμαι για τη μητέρα και το παιδί, που κάποιος θεώρησε ότι θα έκαναν κάτι κακό. Αν νιώσατε άβολα, με κάνει πολύ λυπημένη. Δεν το άξιζατε».

Οι διακρίσεις της Roan και οι θαυμαστές στο TikTok

Η ίδια η Roan, που έχει ένα Grammy και δύο Brit Awards, είχε προηγουμένως αναφερθεί σε περιστατικά ανεπιθύμητης συμπεριφοράς ορισμένων θαυμαστών μέσω TikTok, τονίζοντας την ανάγκη διαχωρισμού προσωπικής ζωής και δημοσιότητας. Το περιστατικό με τον Jorginho έρχεται μετά από ένα άλλο περιστατικό, όπου η τραγουδίστρια κατέγραψε σε βίντεο τους οπαδούς που την ακολουθούσαν επιθετικά, ζητώντας προστασία και σεβασμό στην ιδιωτική της ζωή.

Ο Jorginho, που έχει διπλή ιταλική και βραζιλιάνικη υπηκοότητα και παίζει στην ομάδα της Flamengo, τόνισε ότι κατανοεί πολύ καλά τι σημαίνει να βρίσκεσαι στο προσκήνιο, έχοντας κατακτήσει μεταξύ άλλων το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την Ιταλία, το Champions League και το Europa League με την Chelsea. Παρόλα αυτά, υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση που δέχτηκαν η σύζυγός του, Catherine Harding (γνωστή και ως Cat Cavelli), και η κόρη της, δεν ήταν η πρέπουσα. Η Harding έχει μια κόρη από προηγούμενη σχέση με τον ηθοποιό Jude Law, ενώ ο Jorginho έχει δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο. Ο ίδιος κατέληξε στο Instagram: «Χωρίς τους θαυμαστές σου δεν θα ήσουν τίποτα».

Η Roan, η οποία είχε προηγουμένως καταγγείλει τη «παράλογη συμπεριφορά» ορισμένων θαυμαστών μέσω TikTok και συμμετείχε στο Lollapalooza Brazil, το οποίο διεξήχθη μεταξύ 20 και 22 Μαρτίου στο Autódromo de Interlagos του Σάο Πάολο, με καλλιτέχνες όπως οι Cypress Hill, Katseye, Lola Young και Marina.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ δημοσιότητας και προσωπικής ασφάλειας. Αν και η Roan προσπάθησε να αμβλύνει τις εντυπώσεις, η αντίδραση του Jorginho και η διαστάσεις που πήρε το γεγονός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέδειξαν το θέμα ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της εβδομάδας. Παρά τις διαφορετικές εκδοχές, η υπόθεση δείχνει πόσο εύκολα μπορούν να παρερμηνευτούν οι προθέσεις και οι συμπεριφορές, ακόμη και σε μια αθώα στιγμή θαυμασμού ενός παιδιού προς έναν καλλιτέχνη.