Στο φως βίντεο της σύλληψης του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ενώ οδηγούσε μεθυσμένος

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο με τον διάσημο τραγουδιστή Τζάστιν Τίμπερλεϊκ να συλλαμβάνεται καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος στα Χάμπτονς της Νέας Υόρκης.

Αν και το περιστατικό έγινε τον Ιούνιο του 2024, η αστυνομία έδωσε τελικά το βιντεοληπτικό υλικό στη δημοσιότητα παρά τις προσπάθειες του ποπ σταρ να μη διαρρεύσει.

Έτσι λοιπόν, στο βίντεο, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ταραγμένος καθώς υποβάλλεται σε αλκοτέστ αλλά και ασκήσεις νηφαλιότητας στην άκρη του δρόμου, όπως το περπάτημα σε ευθεία γραμμή με φτέρνα-δάχτυλα και η ισορροπία στο ένα πόδι. Σε κάποια στιγμή σχολιάζει προς τους αστυνομικούς: «Αυτά είναι πολύ δύσκολα τεστ», ενώ παράλληλα ζητά συγγνώμη και παραδέχεται ότι αισθάνεται κάπως νευρικός.

Body cam footage of Justin Timberlake’s 2024 DWI arrest in Sag Harbor has been released.



pic.twitter.com/hphNCBB8LQ — Pop Base (@PopBase) March 21, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία του Σαγκ Χάρμπορ, ο Τίμπερλεϊκ φέρεται να παραβίασε σήμα στοπ και να κινήθηκε εκτός της λωρίδας του πριν τον σταματήσουν. Οι αστυνομικοί ανέφεραν επίσης ότι αντιλήφθηκαν οσμή αλκοόλ όταν κατέβηκε από το όχημά του. Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε καταναλώσει «ένα μαρτίνι» και ότι ακολουθούσε φίλους του προς το σπίτι.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τίμπερλεϊκ ανέφερε ότι βρισκόταν σε παγκόσμια περιοδεία, διευκρινίζοντας αργότερα «Είμαι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ», γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς να του ζητήσουν ταυτότητα.

Το βίντεο τον δείχνει επίσης να αμφισβητεί τη σύλληψή του ενώ βρίσκεται στο πίσω κάθισμα του περιπολικού, καθώς και να αντιδρά με έκπληξη όταν πληροφορείται ότι θα παραμείνει υπό κράτηση όλη τη νύχτα.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, καταδικάστηκε και του επιβλήθηκε πρόστιμο ενώ υποχρεώθηκε να παράσχει κοινωφελή εργασία. Παράλληλα, οι Αρχές του αφαίρεσαν προσωρινά την άδεια οδήγησης.

Η νομική του ομάδα είχε αρχικά επιχειρήσει να αποτρέψει τη δημοσιοποίηση του βίντεο, υποστηρίζοντας ότι θα έπληττε την ιδιωτικότητα και τη φήμη του. Ωστόσο, τελικά αναγνώρισε ότι η δημοσιοποίησή του ήταν επιτρεπτή βάσει της πολιτειακής νομοθεσίας.