Eurovision 2026: Φινλανδία και Δανία εκτόπισαν τον Akyla στην τρίτη θέση

Την παγιωμένη από καιρό 2η θέση φαίνεται πως χάνει ο Akylas από Φινλανδία και Δανία, αφού το «Ferto» έπεσε στην 3η θέση και όχι μόνο αυτό, τώρα τη μοιράζεται με την Αυστραλία, σύμφωνα πάντα με τα γραφεία στοιχημάτων που δημοσιεύει η σελίδα eurovisionworld και δείχνουν ποιοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να νικήσουν τη Eurovision.

Η Φινλανδία παραμένει το απόλυτο φαβορί για να κερδίσει τη φετινή Eurovision. Το τραγούδι «Liekinheitin» που ερμηνεύουν η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen έχει πλεον 22% πιθανότητες να κερδίσει τον διαγωνισμό με ολοένα και αυξητικές τάσεις.

φωτογραφία eurovisionworld

Στη 2η θέση βρίσκεται η Δανία με τον Søren Torpegaard Lund να τραγουδά το «Før vi går hjem» και να συγκεντρώνει 11% πιθανότητες για νίκη. Στην 3η θέση ισοψηφούν με 9% πιθανότητες για νίκη η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» και η Αυστραλία με την Delta Goodrem να τραγουδά το «Eclipse». Τέλος στην 5η θέση ανέβηκε το Ισραήλ με το «Michelle» του Noam Bettan που έχει 6% να είναι ο φετινός νικητής.

Φυσικά αυτά τα ποσοστά δείχνουν μια τάση, αλλά τα πάντα μπορεί να ανατραπούν όταν οι καλλιτέχνες ανέβουν στη σκηνή του διαγωνισμού για τις πρώτες πρόβες και αργότερα, όταν εμφανιστούν live στο κοινό!

«Δεν περίμενα τόσο μεγάλο ενθουσιασμό από τον κόσμο»

Την ίδια στιγμή η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» συνάντησε τον Akyla στο αεροδρόμιο όπου ετοιμαζόταν να πετάξει για Σαν Μαρίνο. «Χαίρομαι που το Ferto έχει φύγει πια από τα ελληνικά σύνορα, το αγκαλιάζει και το αγαπά όλη η Ευρώπη. Όλο αυτό που μου συμβαίνει είναι απίστευτο, δεν το πιστεύω ακόμη. Τσιμπιέμαι για να το καταλάβω. Η μαμά μου είναι πολύ συγκινημένη. Κι αυτή τσιμπιέται για να δει αν όλο αυτό είναι πραγματικότητα.

Δεν περίμενα ότι όλος ο κόσμος θα φωνάζει το τραγούδι μου. Πίστευα πολύ στο κομμάτι, αλλά δεν περίμενα τόσο μεγάλο ενθουσιασμό από τον κόσμο. Με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο το ότι έχουν πιάσει όλο το concept. Εμείς δουλεύουμε καθημερινά και είμαστε στο στούντιο όπου ετοιμάζουμε και το άλμπουμ μας. Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού θα βγει πολύ σύντομα, οπότε σας το αφήνω για έκπληξη».

«Μέχρι τον Μάιο θα γίνουν πολλά»

«Άκουσα το τραγούδι της Φινλανδίας. Είναι καταπληκτικοί και οι δύο, μου άρεσε πάρα πολύ και η σκηνική τους παρουσία με τις φωτιές, είναι πολύ εντυπωσιακό. Μέχρι τον Μάιο θα γίνουν πολλά. Προς το παρόν θέλω να πω ότι μου αρέσει και το κομμάτι της Φινλανδίας και της Δανίας.

Τα στοιχήματα ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια, μέχρι τους ημιτελικούς μπορεί να έχουν αλλάξει όλα. Δεν αγχωνόμαστε, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας σωστά για να γίνουμε όσο καλύτεροι γίνεται. Θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι καλό, αλλά δεν θα σας το κάνω spoil γιατί θα χαθεί η μαγεία».