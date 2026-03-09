Eurovision 2026: Παραιτήθηκε ο γενικός διευθυντής του ORF - Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Δύο μήνες μας χωρίζουν από τη Eurovision της Βιέννης και σε ένα ήδη βεβαρημένο περιβάλλον με απουσίες χωρών εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ ήρθε να προστεθεί ακόμη ένας πονοκέφαλος στη φετινή διοργάνωση. Ο γενικός διευθυντής της αυστριακής ραδιοτηλεόρασης ORF, Ρόλαντ Βάισμαν, παραιτήθηκε εξαιτίας εις βάρος του κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση!

Οι κατηγορίες πρέπει να διερευνηθούν με διαφάνεια

«Τις τελευταίες ημέρες, ένας υπάλληλος της ORF υπέβαλε καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του Γενικού Διευθυντή. Ο Βάισμαν αρνείται αυτές τις κατηγορίες», ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας, προσθέτοντας ότι οι κατηγορίες θα πρέπει να διερευνηθούν γρήγορα και με διαφάνεια. Στην ανακοίνωσή του ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός τον ευχαριστεί για τα όσα προσέφερε στην εταιρία τα τελευταία 30 χρόνια και διευκρινίζει πως το 57χρονο στέλεχος παύεται αμέσως από τα καθήκοντά του.

Ο δικηγόρος του Βάισμαν ανέφερε πως στον πελάτη του δεν έχουν δοθεί όλες οι λεπτομέρειες των κατηγοριών που διατυπώνονται εναντίον του και ότι παραιτήθηκε για να αποφευχθεί περαιτέρω βλάβη στην εταιρία». Η επικεφαλής του ραδιοφωνικού σταθμού ORF, Ίνγκριντ Τούνερ, θα αναλάβει προσωρινά καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας του ομίλου.