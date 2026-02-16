Rainbow Mermaids: «Έχουμε σχέση από τα 18 και παντρευτήκαμε πριν από έναν χρόνο»

Οι Rainbow Mermaids ήταν καλεσμένες στο «Buongiorno» και μίλησαν με τη Φαίη Σκορδά για τον πώς γνωρίστηκαν, πώς εξελίχθηκε η σχέση τους, αλλά και για τον πρόσφατο γάμο τους. Στην αρχή είπαν στην παρουσιάστρια πως επειδή βάφονται, ντύνονται και φοράνε περούκες εδώ και περίπου 14 χρόνια, στην κανονική τους ζωή είναι δύο απλά αγόρια που φορούν τζιν και κοντομάνικα και κυκλοφορούν όσο πιο απλά γίνεται!

«Είμαστε φουλ διαφορετικοί»

«Συναντηθήκαμε όταν ήμασταν 10 ετών γιατί ήμασταν συμμαθητές. Η μαμά του μου έδωσε το χεράκι του και είπε; φαίνεσαι καλό παιδάκι, μπορείς να κάνεις παρέα μαζί του; Εκείνη τη μέρα γίναμε φίλοι, αλλά γενικά σκοτωνόμασταν! Δεν μιλούσαμε ο ένας στον άλλον. Έτσι ξεκινάνε όλα… Μετά από λίγα χρόνια, στα 18 μας, τα φτιάξαμε. Και είμαστε 20 χρόνια μαζί. Είμαστε σε σχέση 20 χρόνια και παντρεμένοι τον τελευταίο έναν. Συγκατοικούμε από τα δύο πρώτα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια η σχέση μας, έχουμε περάσει τα πάντα! Όταν μείναμε χωρίς δουλειά, έτσι γεννήθηκε το podcast γιατί θέλαμε να κάνουμε κάτι δημιουργικό, αγαπούσαμε και τις συνεντεύξεις και έτσι γεννήθηκαν οι Rainbow Mermaids.

Περνάμε δύσκολα στο σπίτι, γιατί ο ένας άνθρωπος με κουτάκια και ο άλλος το χάος, προσωποποιημένο. Είμαστε φουλ διαφορετικοί. Όλα αυτά τα χρόνια όμως ο ένας πήρε στοιχεία του άλλου. Έχουμε ένα τατουάζ κάπου που είναι ένα κομμάτι παζλ, που το παζλ ενώνεται. Αυτό ακριβώς είμαστε. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας και της σχέσης, αλλά και του podcast».