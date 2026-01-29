Eurovision 2026: Κληρονόμος του διάσημου οίκου Swarovski θα παρουσιάσει τον φετινό διαγωνισμό

Η Βικτόρια Σβαρόφσκι και ο Μίχαελ Οστρόφσκι θα παρουσιάσουν τον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, τον Μάιο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (29/1) η δημόσια ραδιοτηλεόραση ORF.

Η 32χρονη Βικτόρια Σβαρόφσκι - εκ των κληρονόμων του οίκου Swarovski με τις περίφημες κρυστάλλινες δημιουργίες - παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια τον τηλεοπτικό διαγωνισμό χορού «Let’s Dance» στη γερμανική τηλεόραση. Η Victoria Swarovski, από το Ίνσμπρουκ του Τιρόλο στην Αυστρία, είναι τηλεοπτική παρουσιάστρια, επιχειρηματίας, μοντέλο, σχεδιάστρια και τραγουδίστρια.



Ως μέλος της παγκοσμίου φήμης οικογένειας Swarovski, η Victoria αποφάσισε από νωρίς να ακολουθήσει μια επαγγελματική πορεία ανεξάρτητη από την οικογενειακή επιχείρηση. Στα 16 της, υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Sony Music και κυκλοφόρησε αρκετά singles. Στα 18 της, μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου συνεργάστηκε με την βραβευμένη με Grammy συνθέτρια Diane Warren, μεταξύ άλλων κορυφαίων ταλέντων της μουσικής.



Το 2016, γιόρτασε τη μεγάλη της επιτυχία με τη νίκη της στο μακροχρόνιο τηλεοπτικό σόου Let's Dance. Λίγο αργότερα, η Victoria έγινε η νεότερη κριτής στην ιστορία ενός άλλου τηλεοπτικού σόου, του Das Supertalent. Και από το 2018, είναι μόνιμο μέλος της ομάδας παρουσίασης του Let's Dance, που παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά σόου στην γερμανόφωνη περιοχή. Άλλα τηλεοπτικά highlights περιλαμβάνουν την παρουσίαση του 100 Years Disney Show καθώς και του Bambi, ενός από τα πιο διάσημα σόου απονομής βραβείων στην Ευρώπη στον τομέα του θεάματος.



Παράλληλα με την τηλεοπτική της καριέρα, η Victoria ίδρυσε τη δική της μάρκα καλλυντικών ORIMEI το 2020. Ως μοντέλο, έχει εμφανιστεί στα εξώφυλλα πολλών εθνικών και διεθνών περιοδικών, όπως τα Glamour, ELLE, L'Officiel, Gala Style και Forbes. Ως ντόπια του Τιρόλο, έχει επίσης σχεδιάσει αρκετές συλλογές dirndl και μόδας, καθώς και αξεσουάρ. Και στις αρχές του 2026, η Victoria πραγματοποίησε ένα όνειρο ζωής συμμετέχοντας στο Ράλι Ντακάρ, που θεωρείται ευρέως ως το πιο δύσκολο ράλι στον κόσμο.

Ο 53χρονος Μίχαελ Οστρόφσκι είναι ηθοποιός και σεναριογράφος. Ο Michael Ostrowski, από το Λέομπεν της Αυστρίας, είναι ηθοποιός κινηματογράφου και τηλεόρασης, καθώς και δημοφιλής παρουσιαστής.



Γνωστός κυρίως για τους κωμικούς του ρόλους, ο πολυτάλαντος δημιουργός έχει επίσης γράψει σενάρια για αρκετές ταινίες (Nacktschnecken, Contact High, Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott), ενώ έχει αναλάβει και τη σκηνοθεσία (Hotel Rock'n'Roll). Για την ταινία Der Onkel του 2022, ο Michael όχι μόνο πρωταγωνίστησε μαζί με την Anke Engelke και τον Simon Schwarz, αλλά ανέλαβε και το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Το βιβλίο Der Onkel, που εκδόθηκε από τον Rowohlt Verlag και αποτέλεσε τη βάση για την ταινία, γράφτηκε επίσης από τον Michael. Επιπλέον, έχει εμφανιστεί σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, όπως Eberhoferkrimi, Ein Krimi in Passau, Vier Frauen und ein Todesfall.



Ο Michael γνώρισε την επιτυχία το 2004 με την ταινία Nacktschnecken, η οποία έγινε μια από τις πιο επιτυχημένες ταινίες εκείνης της χρονιάς. Σήμερα, είναι ένας από τους πιο περιζήτητους ηθοποιούς της Αυστρίας και εργάζεται τακτικά ως παρουσιαστής, έχοντας παρουσιάσει εκδηλώσεις όπως το Nestroy Theater Prize και τα Amadeus Awards. Για την παρουσίαση του 100 Years of Radio, ο Michael έλαβε το αυστριακό τηλεοπτικό βραβείο Romy.

Για τρίτη φορά στη Βιέννη ο διαγωνισμός τραγουδιού

Η Βιέννη θα φιλοξενήσει για τρίτη φορά τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό παγκοσμίως, μετά το 1967 και το 2015.



Στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού θα εκπροσωπηθούν 35 χώρες. Η Ισπανία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία αποφάσισαν να τον μποϊκοτάρουν, αφού απορρίφθηκε η πρόταση για αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

