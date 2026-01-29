Χρήστος Δάντης: Το «My Number One» μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους ακόμα και ως ένα παιδικό τραγούδι»

Ο Χρήστος Δάντης μαζί με τη Ναταλία Γερμανού στους στίχους και τον Μανώλη Ψαλτάκη στη σύνθεση ήταν εκείνοι που έγραψαν το “My Number One” με το οποίο η Έλενα Παπαρίζου είχε φέρει τη μία και μοναδική νίκη της Ελλάδας στη Eurovision το 2005 στο Κίεβο. Ο τραγουδιστής μίλησε στο “Buongiorno” για το συγκεκριμένο κομμάτι λέγοντας πως σήμερα κάποιοι ίσως και να το χαρακτήριζαν ως… παιδικό! «Το “My Number One” μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους ακόμα και ένα τραγούδι παιδικό, γιατί έχει προχωρήσει η παραγωγή, λόγω της εξέλιξης έχει προχωρήσει η σύνθεση, ο στίχος, έχουν προχωρήσει πολλά».

«Θέλουμε πάντα να μας θυμίζει κάτι ένα τραγούδι»

«Έχω ακούσει τα υποψήφια τραγούδια της φετινής Eurovision. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που διαγωνίζονται έχω και φίλους. Το επίπεδο είναι πολύ καλό. Γενικά τα τραγούδια που έχω ακούσει -αποσπασματικά, γιατί δεν τα έχω ακούσει ολόκληρα- έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και όλοι τους είναι πολύ ταλαντούχα παιδιά. Νομίζω οι Έλληνες το πηγαίνουμε λίγο σε λάθος δρόμο, δηλαδή θέλουμε πάντα να μας θυμίζει κάτι ένα τραγούδι».

«Η Eurovision μπορεί να σε πάει ψηλά ή να σε καταπιεί»

«Δεν θα είμαι στην κριτική επιτροπή. Έχω κοιτάξει να μην πηγαίνει συνειρμικά το όνομά μου στη Eurovision και το έχω επιδιώξει αυτό γιατί είναι κάτι που το έκανα μέσα στο πλαίσιο δημιουργίας και εργασίας. Στον γιο μου θα έλεγα να αποφύγει τη Eurovision, γιατί ο συγκεκριμένος διαγωνισμός μπορεί να τον πάει ψηλά ή να τον καταπιεί».