Χρήστος Δάντης: Με σπασμένο χέρι οδηγείται στο χειρουργείο

Από το γλέντι της Τσικνοπέμπτης στο χειρουργικό τραπέζι! Μια άτυχη στιγμή ήταν αρκετή για να προκαλέσει στον Χρήστο Δάντη ένα σοβαρό χτύπημα στο χέρι του. Συγκεκριμένα από τραγουδιστής το έσπασε σε τέτοιο βαθμό που θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για να αποκατασταθεί η ζημιά.

Η σύντροφος του Χρήστο Δάντη, Ασημίνα Χατζηανδρέου, έκανε γνωστή την είδηση του τραυματισμού του αγαπημένου της σε story που ανάρτησε στο Instagram. Μάλιστα εξήγησε πως επειδή δεν είναι ένα απλό σπάσιμο στο χέρι και θα χρειαστεί να μπει στο χειρουργείο, οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του ματαιώνονται. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω ατυχήματος του Χρήστου Δάντη, ο οποίος υπέστη σπάσιμο στο χέρι, η προγραμματισμένη σημερινή (13/2) συναυλία στον Σταυρό του Νότου ακυρώνεται, όπως και η αυριανή (14/2) στο Ηράκλειο Κρήτης».

Άμεση περίθαλψη

Η Χατζηανδρέου παραδέχτηκε πως το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό και ο καλλιτέχνης θα μπει άμεσα στο χειρουργείο για να αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε στο χέρι του. «Κατόπιν ιατρικής σύστασης και επειδή πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση άμεσα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις δύο εμφανίσεις. Εκ μέρους του Χρήστου Δάντη ζητούμε συγγνώμη για την ακύρωση των δύο προσεχών εμφανίσεων και σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη στήριξή σας».