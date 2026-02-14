Κάτια Πάσχου: «Οι Γερμανοί σε κοιτούν ανέκφραστοι και σου λένε... δεν κάνεις για τίποτα»

Η σοπράνο Κάτια Πάσχου ήταν καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τις απορρίψεις που έχει δεχτεί σε οντισιόν και τα άσχημα λόγια που έχει ακούσει κατά καιρούς. «Οι οντισιόν είναι λίγο μια επίπονη διαδικασία. Γιατί είσαι με μια βαλίτσα στο χέρι, σε άγνωστες χώρες, σε άγνωστες συνθήκες.

Μπορεί να έχεις ταξιδέψει μόνο για μία οντισιόν και να είναι σε ένα χωριό της Γερμανίας με χιόνι και εσύ είσαι Ελληνίδα και κρυώνεις και δεν έχεις τα σωστά παπούτσια που θα περπατάς σε τόσο χιόνι, ξέρω εγώ.

Εντάξει, είναι δύσκολο, εγώ το βρήκα δύσκολο. Και μετά πας εκεί, είναι και η κουλτούρα τους διαφορετική, ειδικά στη Γερμανία, είναι πολύ ψυχροί, ενώ οι Ιταλοί είναι λίγο πιο, α, τι ωραία φωνή, μπράβο, αχ, τι ωραία».

«Είναι μέρος της εκπαίδευσης στη ζωή αυτή»

«Οι Γερμανοί δεν λένε τίποτα, ας πούμε. Οπότε έχω πάει εκεί και σε κοιτάζει ο άλλος όχι μόνο ανέκφραστος, αλλά μπορεί να σου πει κιόλας ότι δεν κάνεις για τίποτα. Μπορεί να σου το πει και στα ίσα, ας πούμε. Το έχω ακούσει αυτό το δεν κάνεις για τίποτα και δεν το έχω ακολουθήσει.

Νομίζω ότι όλοι μας το έχουμε ακούσει αυτό. Είναι μέρος της εκπαίδευσης στη ζωή αυτή. Έχω δει οι συναδέλφους όχι να τα παρατάνε, η ζωή να τους οδηγεί κάπου αλλού. Το οποίο μπορεί να είναι καλό για εκείνους».