Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Καλό ταξίδι μάνα» - Το συγκινητικό τηλεοπτικό αντίο

«Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια κι εγώ να σ’ αγαπώ». Με αυτούς τους στίχους από το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα «Χίλια περιστέρια» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε να πει το δικό του αντίο στη μητέρα του που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες μέσα από την εκπομπή του «The 2night show».

Συγκινημένος ο παρουσιαστής παρακολούθησε το βίντεο που έφτιαξαν οι συνεργάτες του και προβλήθηκε στην έναρξη της εκπομπής και αφού τους ευχαρίστησε άνοιξε την καρδιά του στους τηλεθεατές που τον παρακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια. «Κάποιοι το γνωρίζετε, κάποιοι όχι. Η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, γι' αυτό και δεν μας είδατε τη Δευτέρα και την Τρίτη που μας πέρασε.

Δεν ένιωθα καλά και θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΝΤ1 που μου έδωσε αυτό το ΟΚ να μην κάνουμε εκπομπή αυτές τις μέρες που ήταν λίγες ώρες πριν το τέλος αυτής της ιστορίας με την κυρία Κική, που πολλοί από σας τη γνωρίζετε και από την τηλεόραση, που ελάχιστες φορές βγήκε αλλά ίσως οι παλαιότερες κυρίες από τα πρωινά τη θυμούνται να εμφανίζεται και να μαγειρεύει ή να λέει πράγματα για τη ζωή μας».

«Να… παρακαλάς να φύγει η μητέρα σου από τη ζωή»

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για τα τόσα μηνύματα. Έχω αναφερθεί στο θέμα της μητέρας μου. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, αλλά είναι πάρα πολύ παράξενο τον άνθρωπο που αγαπάς, που σ’ έφερε στη ζωή, που σε μεγάλωσε, την ίδια σου τη μητέρα, από τη μία να… παρακαλάς να φύγει από τη ζωή για να μην τυραννιέται -γιατί μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία- αλλά όταν αυτό συμβαίνει τότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η απώλεια!

Τώρα έγιναν όλα πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα και μια διαφήμιση, μια ταινία, μια διαφήμιση που βλέπεις μια μάνα να αγκαλιάζει ένα παιδί ή ο μεγάλος γιος να πηγαίνει με το εγγόνι… Και τώρα λες κοίταξε να δεις, όλα αλλάζουν. Οι ημέρες αυτές που με βλέπετε είναι οι πρώτες μέρες που τα ζω. Σίγουρα κάποιοι τα έχετε ζήσει στο παρελθόν, οπότε καταλαβαίνετε τι λέω…

Αυτή είναι ίσως η νορμάλ πορεία, τα παιδιά να αποχαιρετούν τους γονείς και όχι το ανάποδο, γιατί μ’ αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες σε αυτή τη χώρα ο πόνος είναι πολύ μεγάλος».