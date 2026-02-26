Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης - «Δεν ντρέπεστε βρε αλήτες, δεν έχετε τσίπα;»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είδε ξαφνικά τον εαυτό του στο διαδίκτυο να διαφημίζει μια επενδυτική πλατφόρμα και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούν το πρόσωπο, αλλά και τη φωνή του ανέλαβε αμέσως δράση γιατί δεν θέλει κανείς να χάσει χρήματα από κάτι στο οποίο ο ίδιος δεν εμπλέκεται! Με ανακοίνωσή του, ο δικηγόρος του παρουσιαστή, Αναστάσιος Ντούγκας, ξεκαθαρίζει πως το βίντεο που ανέβηκε στο διαδίκτυο είναι deepfake και ο πελάτης τους δεν έχει καμία σχέση με αυτό. «Αναφορικά με την πρόσφατη κυκλοφορία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) με φερόμενο τίτλο «Εθνικό Ταμείο Ανάπτυξης», στο οποίο ο κύριος Γρηγόρης Αρναούτογλου εμφανίζεται δήθεν να προωθεί ηλεκτρονική επενδυτική πλατφόρμα που υπόσχεται υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις, δηλώνεται κατηγορηματικά ότι το εν λόγω υλικό είναι απολύτως ψευδές, παραποιημένο και προϊόν κακόβουλης κατασκευής με χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (deepfake).

Το συγκεκριμένο περιεχόμενο ουδεμία σχέση έχει με τον κ. Αρναούτογλου, ο οποίος ουδέποτε προέβη σε οποιαδήποτε δήλωση, σύσταση ή προώθηση επενδυτικού προϊόντος ή πλατφόρμας του εν λόγω ή συναφούς περιεχομένου. Η παράνομη χρήση του ονόματος, της εικόνας και των λοιπών στοιχείων της προσωπικότητάς του συνιστά ευθεία προσβολή των δικαιωμάτων του και τελεί σε γνώση των αρμοδίων αρχών.

Δηλώνεται ρητώς ότι ο κ. Αρναούτογλου δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων που επιχειρούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να παραπλανήσουν το κοινό κάνοντας παράνομη χρήση της ταυτότητάς του. Ήδη έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για την πλήρη προστασία της προσωπικότητάς του.

Καλείται το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα έναντι παρόμοιων αναρτήσεων και, σε περίπτωση που έχει περιέλθει σε γνώση του σχετικό περιστατικό ή έχει τυχόν ζημιωθεί, να απευθύνεται αμελλητί στις αρμόδιες διωκτικές αρχές και στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που από την πρώτη στιγμή έχει επιληφθεί του θέματος», καταλήγει η ανακοίνωση.

«Αυτή η απάτη άγγιξε σχεδόν την τελειότητα»

Ο παρουσιαστής μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για το δυσάρεστο αυτό περιστατικό και ξεκαθάρισε πως πρέπει να μπουν κανόνες στο διαδίκτυο ώστε να σταματήσει η αθλιότητα όπου κάποιοι επιτήδειοι κοροϊδεύουν τον κόσμο και του κλέβουν χρήματα! «Αυτή την τελευταία απάτη μου την έστειλαν χθες, αλλά παλιά έχουν γίνει πάνω από 4-5 διαφημίσεις. Αυτή η απάτη άγγιξε σχεδόν την τελειότητα. Ήταν συγκλονιστικό το πώς κουνούσα τα χείλη μου με αυτά που έλεγα, μόνο η φωνή μου δεν ήταν ίδια.

Όταν τελειοποιήσουν κι αυτό πιστεύω ότι πάρα πολύς κόσμος θα την πατήσει από πολλούς αναγνωρίσιμους ανθρώπους που μπορεί να συμπαθεί και να πουν: α, το λέει ο Γρηγόρης, άρα να κάνουμε αυτό που λέει. Έχουμε μια καταπληκτική Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τους πιάσεις αυτούς γιατί αυτά συμβαίνουν μέσω Σιγκαπούρης και Ταϊλάνδης. Μακάρι να βρεθούν.

Είμαι υπέρ της ελευθερίας του διαδικτύου, αλλά αν δεν μπει μια τάξη, αυτό θα είναι ένα σίχαμα και μισό κι απο κει που έχει μια γοητεία και μια πλάκα και μια ελευθερία, θα καταντήσει κάτι γελοίο και άσχημο και ο κόσμος θα απομακρυνθεί από αυτό. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό αυτό που γίνεται με το ΑΙ. Πάλι διάβαζα σήμερα ένα νέο, ότι πήραν 35.000€ από ένα ηλικιωμένο στην Κοζάνη. Τόση αλητεία; Δεν ντρέπεστε ρε αλήτες; Πάτε και παίρνετε τα λεφτά των ηλικιωμένων, λίγο τσίπα δεν έχετε; Η ξεφτίλα στο μεγαλείο της».