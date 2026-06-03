Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Αρναούτογλου - Μεταφέρθηκε με αφόρητους πόνους

Περιπέτεια με την υγεία του είχε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου που κατέληξε σε εισαγωγή στο νοσοκομείο.

Ο παρουσιαστής, όπως ο ίδιος περιέγραψε στη ραδιοφωνική του εκπομπή, ένιωσε αφόρητους πόνους το μεσημέρι της Δευτέρας: «Νιώθω λίγο άσχημα που δεν είμαι εκεί. Έπαθα κολικό νεφρού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Είναι το πιο επώδυνο πράγμα που έχω βιώσει στα 52 μου χρόνια. Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο πόνο».

«Ήρθαμε στο νοσοκομείο, περιμέναμε μήπως πέσει με τα ούρα. Τελικά σταμάτησε σε ένα σημείο που δεν πονούσε και από την τρέλα τη δική μου είπα ότι, αφού δεν πονάω, θα πάω για γύρισμα στο The2Night. Κάναμε και μια μαγνητική, έδειξε ότι έχει φύγει», ανέφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και κατέληξε: «Και οι γιατροί το λένε ότι ο πόνος στον κολικό νεφρού είναι παρόμοιος με εκείνον της γέννας. Είχα πέσει κάτω, περίμενα ότι κάτι θα βγάλω».

Το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Φωτογραφία:NDP