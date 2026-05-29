Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν ξέρω τι σημαίνει ευτυχία... με λυπάμαι»

Στο συνέδριο «Ηγεσία και Εργασία» βρέθηκε καλεσμένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και μίλησε για την επιτυχία, την ευτυχία και όσα αξίζουν τελικά στη ζωή...

«Μου αρέσει πάρα πολύ να με βλέπουν μετά από χρόνια συνεργάτες μου και να μου υπενθυμίζουν πόσο ωραία χρόνια ζήσαμε. Υπάρχουν και κάποιοι που τους έχω στενοχωρήσει και δεν χαίρονται που με βλέπουν. Θα άλλαζα πολλά αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω. Θα προσπαθούσα να μην στεναχωρήσω ανθρώπους που στεναχώρησα, πιστεύοντας ότι εκείνη την στιγμή έκανα τη σωστή κίνηση. Δεν θα ήθελα στο μέλλον να με βλέπουν στον δρόμο και να με μουτζώνουν» είπε αρχικά.

«Πότε δεν θα σε ικανοποιήσει τίποτα αν είσαι ένας άνθρωπος που δεν έχεις όρια. Η απληστία έχει καταστρέψει προσωπικότητες.

Δεν ξέρω τι σημαίνει ευτυχία. Ούτε πώς ξεκουράζεσαι. Δουλεύω από 13 ετών και είμαι… δυστυχισμένος. Με λυπάμαι, εύχομαι ο Θεός να με βοηθήσει να βρω τον δρόμο της ευτυχίας. Έπασχα από ανηδονία. Ήθελα να κατακτήσω κάτι και μόλις το κατακτούσα, το βαριόμουν. Ζούσα για να πάρα δίπλωμα αυτοκινήτου και μόλις το πήρα είπα «αυτό ήταν;». Δεν απολάμβανα ποτέ την επιτυχία» παραδέχθηκε στην συνέχεια ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.