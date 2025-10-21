Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Είμαι τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»

Το μακροβιότερο talk-show της κυπριακής τηλεόρασης το «Τετ α τετ» επιστρέφει στον αέρα το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 23.00 στον ALPHA Κύπρου. Πρώτος καλεσμένος της νέας σεζόν είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο παρουσιαστής της ελληνικής τηλεόρασης δίνει την πιο εξομολογητική συνέντευξη της ζωής του σε μια εκπομπή που θα συζητηθεί.

Λόγω της πολύχρονης γνωριμίας και φιλίας τους, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μιλάει ανοιχτά στον Τάσο Τρύφωνος για τα παιδικά του χρόνια, τις σχέσεις με τους γονείς του, τις δύσκολες και «σκοτεινές» περιόδους της ζωής του, το γιο του Αναστάση, τη σχέση με τη μητέρα του γιου του, αλλά και αν θα παντρευτεί με τη νυν σύντροφό του.

Μιλάει επίσης για το τηλεοπτικό τοπίο σήμερα, τη συνέντευξη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του, αλλά και τη ζωή του εκτός τηλεόρασης.

Καριέρα, θρησκεία, οικογένεια

«Λέω πάμε, ό,τι γίνει γίνει. Απέναντι από την Ελένη Μενεγάκη». Με αυτά τα λόγια ο Γρηγόρης αποκαλύπτει πώς δέχτηκε την πρόταση του MEGA να κάνει πρωινό απέναντι στην ωραία Ελένη.

Στη συνέχεια παραδέχεται πως έφτασε στα όριά του. «Πηγαίνω και λέω σας παρακαλώ δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί να κάνω τον κόσμο να γελάει. Αυτό το ότι έφτασα στο πάτωμα, στο πάτωμα όμως, ευχαριστώ τον Θεό που το έζησα γιατί μετά κάνεις ένα αααα και πας προς τα πάνω».

Ο παρουσιαστής μιλά επίσης και για την αγάπη του για τον Θεό. «Με έχουν λοιδορήσει που μιλάω δημοσίως για την αγάπη μου για τον Θεό. Δεν πτοούμαι. Είμαι τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή».

Τέλος αποκαλύπτει και τον λόγο που δεν θέλει να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας. «Φοβάμαι μήπως τελικά μόλις παντρευτώ, μπω στη διαδικασία να θέλω να χωρίσω. Για να σώσω τη σχέση μου δεν παντρεύομαι».