Γιώργος Κιμούλης: Ο καλλιτεχνικός κόσμος τον τίμησε με την παρουσία του στην θεατρική του πρεμιέρα

Επίσημη πρεμιέρα είχε χθες, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, η παράσταση «Η Συνάντηση» στο θέατρο Μουσούρη, στην οποία πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί ο Γιώργος Κιμούλης και πλήθος κόσμου έδωσε το παρών για να την απολαύσει.

Φωτεινή Μπαξεβάνη-Μελίνα Ασλανίδου-Ηρώ

Μετά τη θερμή υποδοχή του κοινού και την επιτυχία της προηγούμενης θεατρικής σεζόν, το συγκλονιστικό έργο του Αμερικανού συγγραφέα Stephen Belber, ανεβαίνει στο θέατρο Μουσούρη. Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψυχολογικό δράμα που ξετυλίγεται με ένταση, χιούμορ και βαθιά συναισθηματική φόρτιση, αποκαλύπτοντας την ευθραυστότητα των ανθρώπινων σχέσεων, τα ίχνη που αφήνει ο χρόνος και τη δύναμη της αλήθειας που αρνείται να ξεχαστεί.

Πέγκυ Σταθακοπούλου-Γιώργος Κιμούλης-Μαριάννα Κιμούλη-Δημήτρης Γκοτσόπουλος / φωτογραφία NDP

Γιώργος Κιμούλης, Μάρκος Σεφερλής / φωτογραφία NDP

Η υπόθεση

Ο Τόμπι Πάουελ, ένας ηλικιωμένος και πρώην διάσημος χορογράφος της σκηνής της Νέας Υόρκης, ζει πλέον απομονωμένος σε ένα ήσυχο διαμέρισμα. Η ήσυχη ρουτίνα του διαταράσσεται όταν δέχεται την επίσκεψη ενός νεαρού ζευγαριού – της Λίζας και του Μάικ Ντέιβις– οι οποίοι του ζητούν μια συνέντευξη για τις ανάγκες μιας ακαδημαϊκής διατριβής που αφορά την ιστορία του χορού στη δεκαετία του 1980.

Καθώς η συζήτηση προχωρά, οι ερωτήσεις των επισκεπτών αποκτούν όλο και πιο προσωπικό και διαπεραστικό χαρακτήρα, αποκαλύπτοντας πως ίσως δεν πρόκειται για μια απλή ακαδημαϊκή έρευνα. Η επίσκεψη μετατρέπεται σε μια έντονη ψυχολογική αναμέτρηση, ανασύροντας ένα βαθιά κρυμμένο μυστικό από το παρελθόν του Τόμπι – ένα παρελθόν που, όπως υπογραμμίζει και ο ίδιος ο συγγραφέας, δεν διαγράφεται ποτέ.