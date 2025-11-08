Πέθανε ο γνωστός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας

Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας. Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο προφίλ της στο Facebook, η Νατάσα Ράγιου, το βράδυ της Παρασκευής (7/11).



Η γνωστή δημοσιογράφος δημοσίευσε δύο φωτογραφίες της με τον Ντίμη Κρίτσα, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Αντίο άρχοντα…».

Tα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς σχεδιαστές μόδας και κοσμικογράφους, ενώ ήταν και συγγραφέας.