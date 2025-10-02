Γιάννης Μπέζος: «Η μεγάλη έκθεση δεν βοηθάει τον ηθοποιό, αυτά είναι κονσομασιόν»

Ειλικρινής, αυθόρμητος, απολαυστικός, με έναν λόγο που σε κάνει να θες να κάθεσαι να τον ακούς, είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς μαζί του. Ο Γιάννης Μπέζος ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action 24 και έβαλε λόγο σε όσα μας απασχολούν σήμερα στην Ελλάδα!

Ο ηθοποιός μίλησε για τους πρόσφυγες που έρχονται στην Ευρώπη και αν αυτοί μπορούν να ενσωματωθούν στον πολιτισμό μας. «Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο κόσμος δεν θα φύγει να πάει αλλού, δεν θα εξαφανιστεί από τον πλανήτη. Θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό, όπως και αυτοί θα πρέπει να καταλάβουν ότι η Δύση έχει κάποιες αξίες. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις, βεβαίως δεν μπορεί να είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, να μπαίνει ο καθένας και κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν πρέπει να μας φοβίζουν αυτά και να βλέπουμε αυτούς όλους τους ανθρώπους σαν να είναι εχθροί μας!

Δεν έρχονται για τουρισμό, έρχονται για να ζήσουν. Το ότι θα μπουν κάποιοι παράνομοι είναι κάτι δεδομένο. Αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας να το ελέγξει. Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει η Δύση είναι να δώσει πολιτικές λύσεις στα μέρη όπου γίνονται όλα αυτά ώστε να μην αναγκάζονται οι άνθρωποι να φεύγουν από κει… Συνήθως οι δυτικοί κάνουν τα πάντα για να αποσταθεροποιηθεί η Ανατολή.

Αυτό που πρέπει να είναι καταδικαστέο από όλους είναι ότι πεθαίνουν άνθρωποι κάθε μέρα ή υποσιτίζονται το οποίο είναι φριχτό να συμβαίνει! Βέβαια στην Αφρική συμβαίνει εδώ και χρόνια να πεθαίνουν παιδιά από την πείνα και δεν το παίρνουμε και πολύ χαμπάρι. Είναι αδιανόητο το 2025 να υπάρχει κόσμος που πεθαίνει από έλλειψη τροφής και νερού».

«Ο γάμος είναι κάτι μαγικό»

Ο Μπέζος αναφέρθηκε και στα θετικά του γάμου που μπορεί να τον απογειώσουν! «Το μεγαλύτερο θετικό του γάμου είναι ότι σου δημιουργεί έναν χώρο και έναν χρόνο που δεν μπορείς να τον καταλάβεις όταν δεν είσαι παντρεμένος. Σου δίνει κάποια περιθώρια κι αν ο γάμος είναι επιτυχημένος, αν μπορείς να συνομιλείς με αυτόν που ζεις, είναι μαγικό!

Σε βάζει σε ένα ενιαίο γήπεδο, μοιράζεσαι τον χώρο, τη μυρωδιά, ένα φαγητό, τις ίδιες αγωνίες… Βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν αναταράξεις γιατί έτσι είναι και πιο δημιουργικά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι με επιμονή κι αν μάθεις να ακούς λίγο παραπάνω, τα πράγματα πάνε καλά. Εγώ δυσκολεύτηκα πολύ να ακούω στον γάμο μου. Στη δική μας περίπτωση είμαστε… αλλού. Δεν ασχολούμαστε με ζήλιες και ανταγωνισμούς!»

«Αυτά είναι κονσομασιόν»

Ο πρωταγωνιστής του θεάτρου και της τηλεόρασης δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στους καλλιτέχνες που εκτίθενται δεξιά κι αριστερά ώστε να χτίσουν πιο γρήγορα μια καριέρα. «Δεν με ενδιέφεραν πράγματα που συνήθως ενδιαφέρουν τον χώρο μας. Η μεγάλη έκθεση δεν βοηθάει τον ηθοποιό, αυτά είναι κονσομασιόν. Αυτά είναι αμερικανιές, της πλάκας! Αυτή είναι η κακή εκδοχή της σοουμπίζ! Το μόνο δύσκολο για τους νέους ηθοποιούς είναι ότι είναι πάρα πολλοί! Βέβαια είναι περισσότερες και οι ευκαιρίες τώρα».

«Η ανοησία παραμένει»

Ο Γιάννης Μπέζος αναφέρθηκε και στην τηλεόραση και της έδωσε κάποια μικρά ελαφρυντικά! «Δεν κάνω παντού δηλώσεις, κάνω μια επιλογή από τη στιγμή που έχω κάτι να πω. Όταν με βλέπουν οι δημοσιογράφοι εξαφανίζονται! Η ανοησία παραμένει, όπως παραμένουν και πιο ουσιαστικά πράγματα. Χρειάζονται όλα, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Βεβαίως θα ασχοληθούμε με πιο ελαφρά πράγματα, τα οποία θα λειτουργήσουν πιο εκτονωτικά, αλλά δεν μπορεί να είναι ο κανόνας!»

«Οι πολιτικοί δεν έχουν κάτι το ανθρώπινο»

Καθηλωτικός ήταν ο λόγος του Μπέζου όταν αναφέρθηκε στο πολιτικό σύστημα που υπάρχει στη χώρα μας. «Αν υπάρχει ένα πρόβλημα στο πολιτικό μας σύστημα είναι ότι είναι αντιγοητευτικό! Δεν καταλαβαίνεις τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Έχεις την εντύπωση πως αυτοί οι άνθρωποι είναι όλη μέρα με μια γραβάτα και ένα κοστούμι. Δεν έχουν κάτι το ανθρώπινο, δεν έχουν ζεστασιά! Ο λόγος τους δεν λέει τίποτα στους ανθρώπους, σε κανέναν…

Με απογοητεύει ότι υπάρχει μια εικόνα που συνοδεύεται από έναν λόγο που καμιά φορά αναρωτιέμαι τα πιστεύουν αυτά που λένε; Δεν δεν τα πιστεύουν και τα λένε για να τσιμπήσουν, το καταλαβαίνω, αν τα πιστεύουν είναι ύποπτο! Το ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος, δεν είναι τυχαίο, δεν ήθελαν κάποιον άλλον!»