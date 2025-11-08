Σταύρος Τσουμάνης: «Τα καλύτερα λεφτά που έχω βγάλει στη Μύκονο σε ένα βράδυ είναι 1.300-1.400 ευρώ»

Ο Σταύρος Τσουμάνης τα είπε με την Αθηναΐδα Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μάθαμε για τη δουλειά του στη νύχτα, τα πουρμπουάρ που έχει πάρει, αλλά και το πόσο αγαπά τους φίλους του που δεν θα παρατάνε με τίποτα. «Δούλευα στη Μύκονο σέρβις πολλές σεζόν και νύχτα στην Αθήνα. Μου αρέσει πάρα πολύ η επαφή με αυτόν τον κόσμο. Θα το ξανάκανα.

Την πρώτη μου δουλειά στη τηλεόραση την έκλεισα στη Μύκονο. Αυτή είναι η πιο ακραία ιστορία που έχω. Είχα κάνει casting για να βοηθήσω έναν φίλο μου για τη σειρά και έφυγα για Μύκονο και με βλέπει εκεί και μου λέει τι κάνεις εδώ, σε θέλουμε. Λέω εγώ παιδιά εδώ δουλεύω.

Τα καλύτερα λεφτά που έχω βγάλει στη Μύκονο σε ένα βράδυ είναι 1.300-1.400€. Είχαμε έναν πρίγκιπα από τη Σαουδική Αραβία. Είναι αλόγιστη η σπατάλη τους. Εμείς αν πάμε για καφέ και κάνει 5€ θα αφήσουμε 7€, αλλά γι’ αυτούς το αντίστοιχο είναι να αφήσουν 500, 1.000, 1.500€».

«Είμαι ερωτευμένος με τους φίλους μου»

«Ανυπομονώ πάρα πολύ να δω τους φίλους μου. Τους αγαπάω και πάρα πολύ και είμαι ερωτευμένος μαζί τους. Νομίζω ότι σχεδόν όλοι οι φίλοι μου έχουν κλειδιά από το σπίτι μου πρώτα απ' όλα και έχω και εγώ δικά τους. Βαριέμαι να σηκώνομαι να ανοίγω την πόρτα. Έρωτας δεν είναι αυτό που έχουμε μες στο παντελόνι μαζί, ή στη φούστα μας. Έρωτας είναι κάτι πολύ βαθύ και πολύ τρυφερό και ωραίο. Συνήθως για να είσαι φίλος με κάποιον και πόσο μάλλον κολλητός, κάτι τρυφερό συμβαίνει για να υπάρχει αυτό.

Η θέληση για να κάνουν κάτι που τους αρέσει, αυτό είναι που με τραβάει πάρα πολύ στον άλλον. Μου αρέσει όταν δεν τα παρατάει ο άλλος. Και οι φίλοι μου είναι πολύ ενδιαφέροντα όντα γιατί δεν τα παρατάνε με τίποτα. Μπορεί να μην μας βγαίνει κάτι γιατί είναι πολύ γρήγοροι οι ρυθμοί πλέον και πολλά πράγματα δεν βγαίνουν και είναι πιο εύκολο να πεις εντάξει τα παρατάω και πάω στο άλλο και μετά τα παρατάω και πάω στο άλλο, εκείνοι όμως δεν τα παρατάνε με τίποτα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ».