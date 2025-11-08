Άννα Αδριανού: «Όλες οι άλλες σχέσεις και οι γάμοι μου με προετοίμαζαν για τον τωρινό μου σύζυγο»

Η Άννα Αδριανού ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και έκανε μια κουβέντα για την αγάπη, αλλά και τους χωρισμούς και το μάθημα που πρέπει να παίρνουμε κάθε φορά και να προχωράμε στη ζωή μέχρι να αναπτυχθούμε και να βρούμε τον άνθρωπο που θέλουμε να έχουν δίπλα μας.

«Είχα αυτό το αίσθημα της ελευθερίας και παρότι λάτρευα τη δουλειά μου, ήθελα πάρα πολύ -για κάποιον λόγο που πιστεύω ότι προέρχεται από παλιά- να μάθω να αγαπώ. Γιατί όλοι λέμε “σ' αγαπώ”, αλλά τις πιο πολλές φορές εννοούμε ένα σωρό άλλα πράγματα εκτός από “σ' αγαπώ”.

Ότι σε θέλω, θέλω να είμαι μαζί σου, ότι σε έχω ανάγκη, προβάλλω δικά μου πράγματα, αλλά το αγαπώ - αγαπώ που σημαίνει δίνεις το χέρι σου για το χέρι του άλλου; Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό το συνάντησα μια φορά στη ζωή μου και το συνάντησα με τον τωρινό μου σύζυγο, που για μένα αυτός είναι ο σύντροφός μου και είμαστε 30 χρόνια μαζί.

«Δεν υπάρχει αποτυχημένη σχέση»

Νομίζω ότι όλες οι άλλες σχέσεις μου, όλοι οι άλλοι γάμοι μου, ό,τι έκανα στη ζωή μου, ακόμα και πολλά πράγματα επαγγελματικά, με βοήθησαν να αναπτυχθώ σαν άτομο, οδηγούσαν εκεί. Όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν εκεί. Οι επιτυχίες, οι αποτυχίες, οι έρωτες, οι χωρισμοί, οι φιλίες, το διάβασμα.

Απλώς πολλές φορές απογοητευόμαστε γιατί το μάθημα που παίρνουμε, αντί να το δούμε σαν μάθημα και να το ευγνωμονούμε, γιατί για μένα δεν υπάρχει αποτυχημένη σχέση, ούτε αποτυχημένος χωρισμός, απλά με κάποιον άνθρωπο το διάστημα που έχετε να πείτε, να μάθετε πράγματα μαζί και να πορευτείτε μαζί, είναι συγκεκριμένο. Γιατί είστε και οι δυο σε στάδια της ζωής, που αυτό το πράγμα είναι από εδώ ως εκεί.

Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το φτύνεις μετά επειδή δεν κράτησε για πάντα. Το για πάντα είναι μια σειρά από τώρα, κι αν είναι επιτυχημένα, αυτά τα τώρα μπορούν να κρατήσουν για πάντα. Αλλά το τώρα έχει σημασία».