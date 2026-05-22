Η τεχνητή νοημοσύνη «μίλησε»: Αυτός θα είναι ο νικητής του Ολυμπιακός - Φενέρ για το Final Four

Η αντίστροφη μέτρηση φτάνει στο τέλος της και το τζάμπολ του Final Four της Αθήνας έφτασε! Ο Ολυμπιακός «υποδέχεται» στο Telekom Center Athens την Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00), κάτοχο της EuroLeague, με μοναδικό στόχο την νίκη που θα του εξασφαλίσει τι εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/5).

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έχουν μπροστά τους μια μοναδική ευκαιρία, καθώς η απουσία του Παναθηναϊκού τους καθιστά «γηπεδούχους», με την παρουσία «ερυθρόλευκων» φιλάθλων να αναμένεται κατά πολύ περισσότερη από αυτή των υπόλοιπων οπαδών από τις ομάδες του F4.

Ποιος θα είναι όμως ο νικητής του ζευγαριού, σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη;

Σύμφωνα με πρόβλεψη της τεχνητής νοημοσύνης, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται ως οριακό φαβορί για την πρόκριση, με πιθανότητες νίκης 58% έναντι 42% της Φενέρμπαχτσε.

Η εκτίμηση κάνει λόγο για νίκη των Πειραιωτών με σκορ 82-77, βασίζοντας το σκεπτικό κυρίως στη σταθερότητα και την εμπειρία που δείχνει η ομάδα του Μπαρτζώκα στα κρίσιμα σημεία των αγώνων.

Παράλληλα, κομβικός παράγοντας θεωρείται ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος μπορεί να καθορίσει την εξέλιξη του αγώνα είτε εκτελεστικά είτε δημιουργώντας ανισορροπία στην αντίπαλη άμυνα.

Από την άλλη πλευρά, η Φενέρ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σκληρή αμυντικά και ικανή να οδηγήσει το παιχνίδι σε χαμηλό τέμπο, κάτι που ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες