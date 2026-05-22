Σπορ Μπάσκετ Τεχνητή Νοημοσύνη - AI Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε Final Four Euroleague

Η τεχνητή νοημοσύνη «μίλησε»: Αυτός θα είναι ο νικητής του Ολυμπιακός - Φενέρ για το Final Four

Η αυλαία του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα ανοίγει και η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει τον νικητή μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρ.

Eurokinissi
Eurokinissi
Δημήτρης Καλεμάι

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Η αντίστροφη μέτρηση φτάνει στο τέλος της και το τζάμπολ του Final Four της Αθήνας έφτασε! Ο Ολυμπιακός «υποδέχεται» στο Telekom Center Athens την Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00), κάτοχο της EuroLeague, με μοναδικό στόχο την νίκη που θα του εξασφαλίσει τι εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/5).

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έχουν μπροστά τους μια μοναδική ευκαιρία, καθώς η απουσία του Παναθηναϊκού τους καθιστά «γηπεδούχους», με την παρουσία «ερυθρόλευκων» φιλάθλων να αναμένεται κατά πολύ περισσότερη από αυτή των υπόλοιπων οπαδών από τις ομάδες του F4.

Ποιος θα είναι όμως ο νικητής του ζευγαριού, σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη;

Σύμφωνα με πρόβλεψη της τεχνητής νοημοσύνης, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται ως οριακό φαβορί για την πρόκριση, με πιθανότητες νίκης 58% έναντι 42% της Φενέρμπαχτσε.

Η εκτίμηση κάνει λόγο για νίκη των Πειραιωτών με σκορ 82-77, βασίζοντας το σκεπτικό κυρίως στη σταθερότητα και την εμπειρία που δείχνει η ομάδα του Μπαρτζώκα στα κρίσιμα σημεία των αγώνων.

Παράλληλα, κομβικός παράγοντας θεωρείται ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος μπορεί να καθορίσει την εξέλιξη του αγώνα είτε εκτελεστικά είτε δημιουργώντας ανισορροπία στην αντίπαλη άμυνα.

Από την άλλη πλευρά, η Φενέρ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σκληρή αμυντικά και ικανή να οδηγήσει το παιχνίδι σε χαμηλό τέμπο, κάτι που ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Τεχνητή Νοημοσύνη - AI Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε Final Four Euroleague

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader