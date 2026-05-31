Κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου - Δεν ήταν ενθαρρυντικά τα πρώτα τεστ

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Μάριος Οικονόμου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μοτοσικλέτα του.

Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, που έχει φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννινα και του Παναιτωλικού, παραμένει διασωληνωμένος, με το ιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, οι γιατροί έχουν ήδη προχωρήσει σε εξειδικευμένους νευρολογικούς και κλινικούς ελέγχους, προκειμένου να αξιολογήσουν την εγκεφαλική λειτουργία του ασθενούς. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν καταγραφεί ενδείξεις που να επιτρέπουν αισιοδοξία.

Το προβλεπόμενο ιατρικό πρωτόκολλο περιλαμβάνει επανάληψη των εξετάσεων και τις επόμενες ώρες, ώστε οι θεράποντες ιατροί να αποκτήσουν πιο σαφή εικόνα για την κατάσταση και τις πιθανότητες αναστροφής της.

Η οικογένεια και οι οικείοι του βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό του, περιμένοντας με αγωνία τα αποτελέσματα των νέων ελέγχων, ενώ το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κόσμου παραμένει έντονο για την πορεία της υγείας του πρώην διεθνούς αμυντικού.