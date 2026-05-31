Πάτρα: Η βόλτα κατέληξε σε οικογενειακή τραγωδία - Ποια είναι τα δύο θύματα, πατέρας και γιος

Μια βόλτα που μετατράπηκε σε οικογενειακή τραγωδία με ένα πατέρα και τον γιό του να πέφτουν νεκροί στην άσφαλτο το πρωί της Κυριακής 31 Μαΐου στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο, κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος», έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που είχαν με τη μηχανή τους, όταν αυτή εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

O νεαρός έχασε τη ζωή του ακαριαία ενώ ο πατέρας έφυγε από τη ζωή λίγη ώρα αργότερα. Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, παρά τις επίπονες προσπάθειες και τα συνεχή ΚΑΡΠΑ, υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, η κυκλοφορία διεκόπη και με ασθενοφόρα μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο φορούσαν κράνος.

Οι περίοικοι κατήγγειλαν ότι ένα ακόμη τροχαίο έγινε στο σημείο, αφού εκεί εκτελούνται έργα εδώ και 10 χρόνια.

TEMPO 24.GR

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Tempo.gr η αδερφή του 52χρονου συγκλονισμένη αναφέρει ότι ακόμα δεν έχουν ενημερωθεί για το πως έγινε το δυστύχημα που στοίχησε την ζωή του ανιψιού της και του αδερφού και προσπαθεί να βρει δυνάμεις σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Ο 52χρονος μαζί με τον γιο του φαίνεται να είχαν βγει βόλτα και να επέστρεφαν στην περιοχή Κοτρώνη όπου διέμεναν.

Τα όνειρα του νεαρού έσβησαν και το χαμόγελο του έπαψε να λάμπει σκορπίζοντας στην θλίψη τους φίλους τους και την οικογένεια του. Ένα παιδί που όπως λένε από το φιλικό του περιβάλλον πάντα ευγενικό ενώ του άρεσε και ασχολούνταν με το μπάσκετ. Η οικογένειά τους από σήμερα μετράει δύο απώλειες αυτή του 52χρονου πατέρα και αυτή του γιου τους ενώ η γυναίκα του μένει πίσω με μια ακόμη κόρη.



«Δεν ξέρουμε πως έγινε, ήταν πολύ έμπειρος οδηγός και οδηγούσε πολύ καιρό την μηχανή, ήταν ένας οικογενειάρχης», λέει φίλος του 52χρονου.