Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκροί πατέρας και γιος από τροχαίο με μοτοσικλέτα

Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την Πάτρα, με έναν 46χρονο άνδρα και τον 20χρονο γιο του να χάνουν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη σήμερα Κυριακή (31/5) κοντά στο Ρίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν βρισκόταν κοντά στον Τόφαλο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε στο κιγκλίδωμα του δρόμου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο 20χρονος έφυγε από τη ζωή στον τόπο του δυστυχήματος, ενώ ο 46χρονος πατέρας του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Φωτό: tempo24.news

Στο σημείο επικράτησε πανικός, η κυκλοφορία διεκόπη και με ασθενοφόρα μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο φορούσαν κράνος.

Οι περίοικοι κατήγγειλαν ότι ένα ακόμη τροχαίο έγινε στο σημείο, αφού εκεί εκτελούνται έργα εδώ και 10 χρόνια.