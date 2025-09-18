Μία νεκρή και τρεις τραυματίες από φονική καραμπόλα στη Βουλιαγμένης - Πώς έγινε το τροχαίο

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς σε τροχαίο δυστύχημα μια γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αθήνα. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία ΙΧ και ένα ταξί με μια γυναίκα 64 ετών να χάνει τη ζωή της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» διακομίστηκαν επίσης τρία ακόμη άτομα με ελαφρά τραύματα.

Πώς έγινε η φονική καραμπόλα

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, το όχημα που οδηγούσε η 64χρονη, ενώ κινούνταν επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, με κατεύθυνση από Γλυφάδα προς Αθήνα, το χτύπησε από πίσω ένα αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 21χρονος.

Από αυτή τη σύγκρουση το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σύγκρουση με ένα ταξί που οδηγούσε ένας 67χρονος και ένα ακόμη ΙΧ, με οδηγό μία 69χρονη.

Από την καραμπόλα, πέραν από τον θάνατο της 64χρονης, τραυματίστηκε ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ που ευθύνεται για την καραμπόλα, μαζί με τον 22χρονη συνεπιβάτη, ενώ ελαφρά τραύματα φέρει και μία 70χρονη γυναίκα που επέβαινε στο ταξί.

Την προανάκριση ανέλαβε το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.