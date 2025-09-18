Κίνηση: «Χάος» στον Κηφισό με σταματημένο όχημα - Χαλασμένα φανάρια στην Ιερά Οδό

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται σε πολλούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι τη Μεταμόρφωση.

Σύμφωνα με την Τροχαία, μεγάλα προβλήματα στη Λεωφόρο Κηφισού υπάρχουν και στο ύψος της εξόδου προς Πειραιά (ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά), λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται και σε διασταυρώσεις της Λεωφόρου Κηφισού με την Ιερά Οδό και της Λεωφόρου Θηβών με την Ιερά Οδό λόγω βλάβης στα φανάρια. Η Τροχαία πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση σε Ποσειδώνος, στην άνοδο της Κηφισίας από το ύψος του Παντείου προς το κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Βασιλίσσης Σοφίας και σε μεγάλο κομμάτι της Κηφισίας.