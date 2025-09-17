Αδιανόητο bullying σε βάρος 13χρονης - Την ανάγκασαν να τους φιλήσει τα πόδια και την τράβηξαν βίντεο

Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί φλέγον ζήτημα τα τελευταία χρόνια, καθώς τα περιστατικά φαίνεται να παρουσιάζουν αυξητική τάση και ενίοτε να χαρακτηρίζονται από μεγάλη σκληρότητα. Το πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό, η αντιμετώπισή του επίσης. Η έλλειψη ειδικών επιστημόνων, όπως οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί καθιστά το έργο των εκπαιδευτικών δυσχερές, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να διαιωνίζεται. Tο πλέον όμως ανησυχητικό είναι πως ο σχολικός εκφοβισμός βγαίνει πλέον από τα στενά όρια ενός σχολικού συγκροτήματος και επεκτείνεται όλο και περισσότερο.

Ένα ακόμη περιστατικό ακραίου bullying αποκαλύφθηκε στη Πάτρα όταν μια 13χρονη αποκάλυψε τον εφιάλτη που βίωσε από τέσσερεις συνομήλικές της έξω από σχολικό συγκρότημα της περιοχής.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα τέσσερα κορίτσια ηλικίας 13 έως 15 ετών, πλησίασαν την 13χρονη έξω από Γυμνάσιο της Πάτρας, την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν, την εξύβρισαν και βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.

Οι ανήλικες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανήλικων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.