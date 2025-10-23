Γιατί η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου γίνεται πάντα στη Θεσσαλονίκη

Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου πραγματοποιείται παραδοσιακά κάθε χρόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης με λαμπρότητα και τιμές παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, μελών της κυβέρνησης και εξεχουσών προσωπικοτήτων.

Το λεγόμενο «Έπος του Σαράντα» και οι μεγάλες νίκες που κατήγαγε ο ελληνικός στρατός σε βάρος των Ιταλών, καθιερώθηκε να γιορτάζονται κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου, την ημέρα της επίδοσης του τελεσιγράφου που επιδόθηκε από τον Ιταλό πρέσβη Γκράτσι και της άρνησης του Ιωάννη Μεταξά να συναινέσει. Συνέπεια της άρνησης αυτής ήταν η είσοδος της χώρας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940.

Η ημερομηνία καθιερώθηκε να εορτάζεται στην Ελλάδα και την Κύπρο κάθε χρόνο ως επίσημη εθνική εορτή και αργία.

Γιατί η στρατιωτική παρέλαση γίνεται στη Θεσσαλονίκη

Όπως είναι γνωστό οι στρατιωτικές παρελάσεις για τις δυο ελληνικές εθνικές εορτές μοιράζονται ανάμεσα στην πρωτεύουσα, την Αθήνα, και τη λεγόμενη συμπρωτεύουσα, τη Θεσσαλονίκη.

Στην Αθήνα, την 25η Μαρτίου (επίσημη εθνική εορτή) πραγματοποιείται και μαθητική (παραμονή) όπως επίσης και η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση ενώ όπως σε κάθε πόλη, έτσι και στη Θεσσαλονίκη έχει καθιερωθεί απλώς η μαθητική παρέλαση.

Ωστόσο, ο λόγος που έχει επιλεγεί την 28η Οκτωβρίου να πραγματοποιείται η στρατιωτική παρέλαση στη συμπρωτεύουσα έχει ιστορική σημασία.

Επί της ουσίας, η ημέρα συμπίπτει χρονικά με τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο (27 και 28 Οκτωβρίου 1912) με την είσοδο των ελληνικών στρατευμάτων στην πόλη έπειτα από τις νικηφόρες μάχες των Ελλήνων επί του Οθωμανικού στρατού στα Γιαννιτσά και στο Σαραντάπορο. Παράλληλα, στις 26 Οκτωβρίου εορτάζεται η μνήμη του πολιούχου της πόλης, Αγίου Δημητρίου

Ανήμερα την 28η Οκτωβρίου, στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις πραγματοποιούνται μαθητικές παρελάσεις, ενώ δημόσια και ιδιωτικά κτίρια υψώνουν την ελληνική σημαία.

Το μήνυμα του πιλότου την 28η Οκτωβρίου

Κάθε χρόνο, τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας πετούν πάνω από τον ουρανό με τον πιλότο της ομάδας «ΖΕΥΣ» να στέλνει το μήνυμά του.

Φέτος, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας Γιώργος Σωτηρίου θα εντυπωσιάσει το κοινό της Θεσσαλονίκης με την αεροπορική επίδειξη, στο πλαίσιο της στρατιωτικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου.

Πότε εορτάστηκε πρώτη φορά

Η επέτειος του «ΟΧΙ» γιορτάστηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της Κατοχής. Στο κεντρικό κτίριο και στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιήθηκε ο πρώτος εορτασμός στις 28 Οκτωβρίου 1941.

Η επέτειος καθιερώθηκε επίσημα στις 28 Οκτωβρίου 1944 με παρέλαση ενώπιον του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου.