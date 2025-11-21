NBA: Νίκες για Σπέρς και Ορλάντο - Άνετοι οι Γκρίζλις
Δείτε αναλυτικά τι έγινε στις μάχες του NBA, τα ξημερώματα της Παρασκευής.
Οι Σαν Αντόνιο Σπέρς επικράτησαν των Αταλάντα Χόκς φτάνοντας τις τρείς συνεχόμενες νίκες. Παρά την απουσία του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, οι Σπέρς επιβλήθηκαν των Χόκς, και ανέβηκαν στο 11-4 στη βαθμολογία της Δύσης και εκείνη της Ατλάντα υποχώρησε στο 9-7 στην Ανατολή.
Η ομάδα του Σαν Αντόνιο είχε μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντε'Άαρον Φοξ ο οποίος τελείωσε το ματς με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ξεχώρισε και ο Κέλντον Τζόνσον με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Για τους Χόκς πρώτος σκόρερ ήταν ο Νικέιλ Αλεξάντερ - Γουόκερ που σημείωσε 38 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Τζόνσον σημείωσε double double με 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
Οι Μέμφις Γκρίζλις ήταν επιβλητικοί απέναντι στους Σακραμέντο Κίνγκς, και επικράτησαν στην έδρα τους με 137-96. Οι γηπεδούχοι με αυτή την νίκη ανέβηκαν στο 5-11 ενώ οι «βασιλιάδες» υποχώρησαν στο 3-13. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Τουόμας Ίσαλο ήταν ο Σάντι Αλδάμα με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Τζοκ Λαντέιλ τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους και έξι ριμπάουντ, ενώ για τους Κίνγκς Ζακ ΛαΒίν είχε 26 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Οι Ορλάντο Μάτζικ έφτασαν τις τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε ματς, αφού επικράτησαν των Λος Άντζελες Κλίπερς με 129-101. Η ομάδα του Τζαμάλ Μόσλεϊ έχουν ρεκόρ 9 νίκες και 7 ήττες ενώ η ομάδα του Τάιρον Λου είναι στο 4-11 στη βαθμολογία της Δύσης. Διακριθέντας για τους νικητές ήταν ο Τζέιλεν Σαγκς που τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και επτά ασίστ. Ο Φραντς Βάγκνερ είχε 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Στην αντίπερα όχθη οι Κλίπερς είχαν πρώτο σκόρερ τον Τζέιμς Χάρντεν με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Ίβιτσα Ζούμπατς σημείωσε double double με 14 πόντους και 19 ριμπάουντ.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς:
- Ορλάντο Μάτζικ - Λος Άντζελες Κλίπερς 129-101
- Μέμφις Γκρίζλις - Σακραμέντο Κίνγκς 137-96
- Μιλγουόκι Μπάκς - Φιλαδέλφια 76ερς 114-123 (στην παράταση)
- Σαν Αντόνιο Σπέρς - Ατλάντα Χόκς 135-126