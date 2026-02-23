NBA: Λείπει ο Γιάννης... χορεύουν οι αντίπαλοι - Νέα ήττα για τους Μπακς απέναντι στους Ράπτορς

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο παρατάχθηκαν για ακόμη μια φορά οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι είδαν το σερί των τριών νικών τους να λαμβάνει τέλος στην εντός έδρας αναμέτρηση τους απέναντι στους Ράπτορς (94-122).

Η ομάδα του Τορόντο δυσκολεύτηκε στο πρώτο μέρος αλλά στη συνέχεια μπόρεσε να βρει τις λύσεις που αναζητούσε μέσα στο παρκέ και πήρε μια σχετικά άνετη νίκη.

Στο 34-23 και την 5η Θέση της Ανατολικής Περιφέρειας πλέον οι Ράπτορς, την ώρα που οι Μπακς βρίσκονται εκτός δεκάδας με το ρεκόρ τους στο 24-32, δυσκολεύοντας ολοένα και περισσότερο το έργο των «ελαφιών» για τη συνέχεια.

Κορυφαίος για την ομάδα του Καναδά ήταν ο Κουίκλι, ο οποίος πέτυχε 32 πόντους και εννέα ασίστ, ενώ από πλευράς Μπακς, ο Κέβιν Πόρτερ έκανε double double με 21 πόντους και 10 ασίστ, όπως επίσης ο Ρόλινς προσέφερε άλλους 21.



Τα δωδεκάλεπτα: 27-22, 51-60, 73-92, 94-122