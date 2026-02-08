Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέος σοβαρός τραυματισμός - Αθλήτρια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο (vid)

Η κατάβαση Γυναικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες εξελίσσεται σε ιδιαίτερα επικίνδυνο αγώνισμα, με τα ατυχήματα να διαδέχονται το ένα το άλλο. Το πιο πρόσφατο περιστατικό είχε ως πρωταγωνίστρια τη Μορένο από την Ανδόρα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και αποχώρησε από την πίστα με ελικόπτερο.



Η 25χρονη αθλήτρια έχασε τον έλεγχο σε άλμα μεγάλης ταχύτητας, με την προσγείωση να είναι ιδιαίτερα άτσαλη. Η σύγκρουσή της με τα προστατευτικά της πίστας ήταν δυνατή, ενώ στη συνέχεια σύρθηκε για αρκετά μέτρα στο χιόνι. Οι γιατροί έφτασαν άμεσα στο σημείο και της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, πριν αποφασιστεί η μεταφορά της στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.



Νωρίτερα, η Λίντσεϊ Βον είχε επίσης τρομακτική πτώση. O σοβαρός τραυματισμός την ανάγκασε να εγκαταλείψει πρόωρα την προσπάθειά της ισορροπία της, καταλήγοντας εκτός αγώνα.



