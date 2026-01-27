Raye: Η σκοτεινή περίοδος με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ «Ήθελα να μουδιάσω τον πόνο μου»

Για το πώς ξεπέρασε ύστερα από πολλούς αγώνες, την κατάχρηση ουσιών και το πόσο υπερήφανη νιώθει για τη γυναίκα που έχει γίνει από την στιγμή που βρήκε την πειθαρχία στη ζωή της, μίλησε η τραγουδίστρια Raya που ποζάρει για το εξώφυλλο του τεύχους Φεβρουαρίου του περιοδικού Elle. Όπως εξήγησε, ίσα που επέζησε, όπως λέει χαρακτηριστικά, από τη σκοτεινή περίοδο που πέρασε με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ και τώρα πια νιώθει ένα εντελώς διαφορετικό άτομο.

Ο λόγος της κατάχρησης ουσιών ήταν για να μουδιάσει τον πόνο της παραδέχεται, αλλά με τη βοήθεια της οικογένειάς της και ιδιαίτερα της αδερφής της Λόρεν Κιν, κατάφερε να το ξεπεράσει και «δεν πίνει πλέον για να ξεφύγει».

Αναλογιζόμενη πόσο διαφορετική ήταν η εμπειρία της γράφοντας το πολυαναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ της, σε σύγκριση με το ντεμπούτο LP της, είπε: «Σε πολλά από τα My 21st Century Blues, ήμουν στα σύννεφα. Μου αρέσει που κατέβηκα στη γη για να γράψω αυτούς τους στίχους. Προτιμώ τον εαυτό μου έτσι, έχω βρει πειθαρχία στη ζωή μου και αυτό είναι κάτι όμορφο. Πίνω ένα ωραίο ποτήρι κρασί πού και πού, αλλά δεν πίνω πια για να διορθώσω ή να θάψω ή να μουδιάσω ή να ξεφύγω από κάτι.»

Με δηλώσεις της στην Daily Mail είχε αναφέρει ότι το να μιλάει για τα προβλήματά της στους στίχους της χρησίμευε ως φάρμακο. «Ελπίζεις γράφοντας για αυτά τα τραγούδια και κυκλοφορώντας τα στον κόσμο, απλώς να τα ακούσει ο κόσμος και να ταυτιστεί μαζί τους» εξήγησε. Τα τραγούδια αυτά επίσης κατέληξαν σε ειλικρινείς συζητήσεις με τα αγαπημένα της πρόσωπα - καθώς κάποιοι δεν είχαν ιδέα ότι είχε παλέψει με δαίμονες.

«Ξέρω ότι θα έρθει η στιγμή που θα είμαι περιτριγυρισμένη από ανθρώπους και οικογένεια. Θέλω να κάνω παιδιά μια μέρα. Θέλω να κάνω όλα αυτά τα όμορφα πράγματα, αλλά ξέρω ότι πριν είμαι έτοιμη να γνωρίσω οποιονδήποτε, πρέπει πρώτα να βρω τον εαυτό μου. Δεν θέλω να έρθει κάποιος άλλος να με διορθώσει. Θέλω να γνωρίσω κάποιον ως την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου» αποκάλυψε η ποπ σταρ.