Κλόι Ζάο: «Φοβάμαι τόσο πολύ τον θάνατο που δεν έχω καταφέρει να ζω μια γεμάτη ζωή»

Η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτρια, Κλόι Ζάο, στα 43 της χρόνια και με μόλις πέντε μεγάλου μήκους ταινίες στο ενεργητικό της, έχει ήδη καθιερωθεί ως μια από τις πιο διακεκριμένες και ξεχωριστές σκηνοθέτιδες του κινηματογράφου.

Στην πρόσφατη συνέντευξή της μίλησε για την πορεία της και την προσπάθειά της να ξεπεράσει τους βαθύτερους φόβους της. «Φοβάμαι τον θάνατο σε όλη μου τη ζωή. Ακόμα φοβάμαι. Και επειδή φοβάμαι τόσο πολύ, δεν μπόρεσα να ζήσω πλήρως. Δεν μπόρεσα να αγαπήσω με την καρδιά μου ανοιχτή επειδή φοβάμαι τόσο πολύ να χάσω την αγάπη, η οποία είναι μια μορφή θανάτου.

Όταν είσαι στα 40 σου, μια κρίση μέσης ηλικίας είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί, επειδή είσαι στο δρόμο για μια αναγέννηση. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό το συναίσθημα. Το σώμα σου αλλάζει και μπορείς να νιώσεις τον θάνατο. Και επειδή τον φοβάμαι τόσο πολύ, δεν έχω άλλη επιλογή από το να αρχίσω να αναπτύσσω μια πιο υγιή σχέση με αυτόν, αλλιώς το δεύτερο μισό της ζωής θα είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα έπρεπε να είναι τόσο τρομακτικό, που να μην μπορώ καν να ζήσω.

Φοβάσαι την ανυπαρξία σου; Φοβάσαι τον πόνο; «Την παροδικότητα. Στον «Άμλετ» υπάρχει μια φράση που λέει ότι όλα τα ζωντανά όντα πρέπει να πεθάνουν, «περνώντας μέσα από τη φύση στην αιωνιότητα». Αν δεν μεγάλωσες με πνευματικότητα ή θρησκεία, τότε το κομμάτι της αιωνιότητας έχει εξαφανιστεί. Έχασες επίσης τη σύνδεση με τη φύση, ακόμα και με το ίδιο σου το σώμα, οπότε το κομμάτι του περάσματος μέσα από τη φύση έχει εξαφανιστεί. Το μόνο που έχει απομείνει είναι «όλα τα ζωντανά όντα πρέπει να πεθάνουν». Τότε είναι σαν, «Ποιο είναι το νόημα»; Χωρίζεσαι από την ενότητα. Νιώθω συχνά χωρισμένη από αυτή την ενότητα και αυτή η ψευδαίσθηση του χωρισμού με κάνει να φοβάμαι να συνδεθώ, να φοβάμαι να δημιουργήσω ελεύθερα ή ακόμα και απλώς να ζήσω όπως θέλω να ζήσω» εξομολογήθηκε στο New York Times Magazine.

Αναφέρθηκες σε κρίση μέσης ηλικίας. Είναι κάτι που βιώνεις αυτήν τη στιγμή; «Αν είναι τέσσερις εποχές, είμαι στο τέλος του χειμώνα, στις αρχές της άνοιξης. Επιστρέφω στην επιφάνεια. Στην πραγματικότητα, μια καλύτερη μεταφορά είναι η περίοδος της χρυσαλλίδας: Έχω περάσει το βαθύτερο στάδιο της αποσύνθεσης από την κάμπια, η οποία ήταν ένας εξαιρετικά άβολος ενάμισης χρόνος που είχα συνθλίψει κάθε κομμάτι του εαυτού μου.

Το να σηκωθώ από το κρεβάτι ήταν δύσκολο, να ενδιαφέρομαι για οτιδήποτε, να περνάω τη μέρα μου... Γιατί όλα όσα νόμιζα ότι ήθελα στη ζωή ή όλα όσα σκεφτόμουν για το ποιά ήμουν, δεν υπάρχουν πια. Έτσι, βρίσκομαι στο τέλος αυτού» παραδέχθηκε.

Η Κλόι Ζάο εξομολογήθηκε επίσης ότι συνδέει την αποδοχή της δουλειάς της με την επιβεβαίωση και την αίσθηση του ανήκειν και αντίστοιχα την απόρριψη με την μη αποδοχή: «Πολλοί από εμάς αρχίσαμε να λέμε ιστορίες επειδή δεν είχαμε την πιο εύκολη παιδική ηλικία. Έτσι, όταν η δουλειά σου, που είναι ο μόνος τρόπος για να αναζητήσεις σύνδεση και επιβεβαίωση από τότε που ήσουν παιδί, συγκρίνεται και κρίνεται, θα μπορούσες να φτάσεις στο σημείο να νιώσεις ότι η απόρριψη αυτής της δουλειάς είναι μια απόρριψη του ποιος είσαι και της ικανότητάς σου να είσαι ασφαλής ή αγαπημένος. Και αυτό συμβαίνει και σε εμένα κατά καιρούς».