«Οδύσσεια» του Νόλαν: Μάχες, μύθος και λαμπερό καστ στο νέο trailer

Το νέο trailer και το επίσημο poster της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν δόθηκαν στη δημοσιότητα, ενισχύοντας την προσμονή για την πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου 2026.

Πρόκειται για μια επική κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, με γυρίσματα σε διάφορα σημεία του κόσμου και χρήση καμερών IMAX.

Στο trailer, που προβλήθηκε για πρώτη φορά στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, βλέπουμε τον Οδυσσέα – τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον – να μάχεται με τον Κύκλωπα.

Παράλληλα, ο Αντίνοος, που ενσαρκώνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον, επιχειρεί να καταλάβει τον θρόνο της Ιθάκης.

Η ταινία συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό καστ αστέρων του Χόλιγουντ. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συμμετέχουν:

Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη

Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη

Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος

Επιπλέον, εμφανίζεται και ο Άργος, ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Λουπίτα Νιόνγκο και Zendaya.

Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα

Η «Οδύσσεια» αποτελεί παραγωγή της εταιρείας Syncopy από τον ίδιο τον Νόλαν και την Έμα Τόμας, με την εκτέλεση παραγωγής να έχει αναλάβει ο Τόμας Χέισλιπ.

Μέχρι την πρεμιέρα, οι θεατές μπορούν να πάρουν μια πρώτη γεύση από το φιλόδοξο εγχείρημα που φιλοδοξεί να μεταφέρει το εμβληματικό έπος του Όμηρος στη μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακό τρόπο.