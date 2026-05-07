Καταλίνα Νίτου: Η σέξι προπονήτρια που ταράζει τους ακολούθους της στα social media

Η Καταλίνα Αντρέα Νίτου έχει καταφέρει σε πολύ μικρή ηλικία πράγματα που λίγοι έχουν καταφέρει. Είναι προπονήτρια αλλά και ιδιοκτήτρια στην ακαδημία ποδοσφαίρου FC New Champions, ενώ διατηρεί και έναν λογαριασμό στο Instagram στον οποίο προβάλλει την δουλειά της και όχι μόνο.

Η 27χρονη Ρουμάνα έχει 12.000 ακολούθους και μοιράζεται με αυτούς στιγμιότυπα από τις προπονήσεις και από την ζωή της στο ποδόσφαιρο, αλλά και προσωπικές της φωτογραφίες που αναδεικνύουν την εντυπωσιακή της εμφάνιση, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει χιλιάδες likes και σχόλια.

Η πανέμορφη Ρουμάνα έχει εκφράσει ανοιχτά την αγάπη της για το ποδόσφαιρο αποκαλύπτοντας πως η πρώτη της φορά στο γήπεδο ήταν και καθοριστική για την πορεία της ζωή της, όταν είχε παρακολουθήσει την FCSB στο Γκιουλέστι, την έδρα της Ραπίντ Βουκουρεστίου, εκεί οπού την εντυπωσίασε η ατμόσφαιρα και ήταν και ο λόγος που άρχισε να υποστηρίζει και την ομάδα από το Βουκουρέστι.

Βέβαια έχει δηλώσει ότι δεν περιορίζεται μόνο στην ομάδα της, καθώς παρακολουθεί πάρα πολλούς αγώνες: «Πηγαίνω σε όλα τα παιχνίδια, γιατί μου αρέσει να παρακολουθώ. Ακόμα κι αν από κάποιους μαθαίνεις και από άλλους όχι, μου αρέσει να βρίσκομαι στο γήπεδο και να παρακολουθώ».