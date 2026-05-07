Απίστευτο περιστατικό: Προπονητής στις ΗΠΑ πήγε... «παράνομο» ταξίδι με έγκυο δημοσιογράφο
Πρώην προπονητής του NFL φαίνεται να εμπλέκεται σε σκάνδαλο, μετά το ταξίδι του με Αμερικανίδα δημοσιογράφο.
Στο φως της δημοσιότητας έρχεται μια σπάνια ιστορία με πρώην προπονητή του NFL, Μάικ Βράμπελ και την δημοσιογράφο Νταϊάνα Ρουσίνι, αφού οι δυο τους φαίνεται να έχουν σχέση ενώ η Αμερικανίδα είναι έγκυος.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού κάνουν λόγο για μια κρουαζιέρα του «κρυφού» ζευγαριού με σκάφος το οποίο νοικιάσανε τον Ιούνιο του 2021 στο Τενεσί. Ο Βράμπελ την περίοδο αυτή ήταν προπονητής των Tenesse Titans.
Μάλιστα η Αμερικανίδα δημοσιογράφος ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, ενώ παράλληλα είχε παντρευτεί το 2020, τον ον Κέβιν Γκόλντσμιντ. Από την άλλη ο προπονητής ήταν επίσης παντρεμένος με την Τζεν από το 1999 και έχουν δυο παιδιά. Το ερώτημα που προκύπτει σύμφωνα με τους Αμερικανούς είναι αν το παιδί της Ρουσίνι τελικά είναι του συζύγου της ή του Βράμπελ.
Τον Μάρτιο του 2026 το «παράνομο» ζευγάρι εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο της Αριζόνα, με τον Βράμπλε να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Αναλαμβάνω την ευθύνη για τις πράξεις μου. Οι προτεραιότητές μου είναι η οικογένειά μου και αυτή η ομάδα», χωρίς όμως να παραδέχεται κάτι σχετικά με το παιδί της Αμερικανίδας.
Στο NFL τώρα, Βράμπελ δεν δέχτηκε καμία πειθαρχική ποινή όπως αναφέρει, ο Μπράιαν ΜακΚάρθι, αφού δεν παραβίασε την πολιτική προσωπικής συμπεριφοράς του πρωταθλήματος.