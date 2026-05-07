ΝΒΑ: Η Κάιλι Τζένερ «πιάστηκε στα πράσα» με τον σύντροφό της... σε αγώνα των Νικς
Σε αγώνα του ΝΒΑ η κάμερα εντόπισε τον Τιμοτέ Σαλαμέ και την Κάιλι Τζένερ να ανταλλάσσουν παθιασμένα φιλιά.
Σε αγώνα των Νιου Γιορκ Νικς με τους Σίξερς για το NBA, βρέθηκε η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ. Το ζευγάρι παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις court-side θέσεις.
Η Κάιλι και ο Τιμοτέ «τράβηξαν» τα βλέμματα όλων όσων βρέθηκαν στο Madison Square, ενώ οι δυο τους δεν έκρυψαν τον έρωτά τους μπορστά στον φωτογραφικό φακό.
Το διάσημο ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει τη στιγμή και να ανταλλάσσουν τρυφερές στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Η σχέση Τζένερ - Σαλαμέ
Ο βραβευμένος ηθοποιός και η τηλεπερσόνα μπορεί να αποφεύγουν τις δημόσιες αναφορές για την προσωπική τους σχέση αλλά οι συχνές κοινές τους εμφανίσεις και τα ταξίδια το τελευταίο καιρό «μαρτυρούν» ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση.
Το 2023 οι φήμες για την σχέση του άρχισαν να κυκλοφορούν όταν τα αμερικανικά tabloids αποκάλυψαν ότι οι δυο τους περνούν χρόνο μαζί, ενώ λίγους μήνες αργότερα η δημόσια εμφάνισή τους σε συναυλία της Μπιγιονσέ επιβεβαίωσε ουσιαστικά τη σχέση τους.
Η Τζένερ και ο Σαλαμέ θεωρούνται τα πιο πολυσυζητημένα celebrity ζευγάρια της διεθνούς showbiz και κάθε κοινή τους εμφάνιση προσελκύει το ενδιαφέρον των social media.