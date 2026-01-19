Λόπεζ: Έξαλλοι οι fans με τις παράλογες απαιτήσεις, τις εκρήξεις θυμού και τη σνομπ συμπεριφορά της

Στη μεγαλύτερη ντίβα του Χόλιγουντ εξελίσσεται η Τζένιφερ Λόπεζ, της οποίας οι περίεργες απαιτήσεις και οι εκρήξεις θυμού προκαλούν αντιδράσεις στους κύκλους της διεθνού showbiz. Μόλις πριν λίγες μέρες, ένα βίντεο της J Lo στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών έγινε viral, αφού οι θαυμαστές της επέκριναν την «αγενή» αντιπαράθεσή της με τον σκηνοθέτη του Glambot του E!, Cole Walliser. Στο βίντεο, η διάσημη τραγουδίστρια φάνηκε να αγνοεί τον Cole καθώς εκείνος την βοηθούσε να ποζάρει καθώς έστηνε την κάμερα 360 μοιρών. Και παρότι αργότερα υπερασπίστηκε την σταρ, για όλα όσα ακούστηκαν περί αγενούς συμπεριφοράς, οι θαυμαστές το θεώρησαν ως μια επιβεβαίωση της κακής συμπεριφοράς της.

Ο Cole ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την κάμερα υψηλής ταχύτητας που παράγει αργές, λαμπερές εικόνες διασημοτήτων, χαιρέτησε την Τζένιφερ, η οποία απάντησε ψιθυρίζοντας «Γεια, χαίρομαι που σε βλέπω», ενώ κοιτούσε κάτω. Σχολιάζοντας το κλιπ, οι θαυμαστές έγραψαν: «@jlo, ας μάθεις μερικούς τρόπους», «Τι σνομπ», «Δεν τον κοίταξε καν». Και ο ίδιος απάντησε: «Το διαδίκτυο πρέπει απλώς να ηρεμήσει».

Και συνέχισε: «Όποιος σταματήσει για το Glambot, μου αρέσει ήδη επειδή αφιερώνει χρόνο και αυτό είναι γενναιόδωρο εκ μέρους του επειδή δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Τα κόκκινα χαλιά είναι «γενικά τρελά», σημείωσε, προσθέτοντας, «Είναι απλώς ένα πραγματικά τρελό περιβάλλον».

Να υπενθυμίσουμε ότι στο παρελθόν η Ντάνι Μινόγκ σόκαρε τους θαυμαστές της όταν αποκάλυψε ότι η Τζένιφερ «αρνήθηκε να εμφανιστεί» στο βρετανικό μουσικό σόου της δεκαετίας του '90, Top Of The Pops, εκτός αν ανακαινιζόταν πλήρως το καμαρίνι της. Η Αυστραλή τραγουδίστρια ισχυρίστηκε ότι η Τζέι Λο απαίτησε «όλα να είναι λευκά» αλλιώς δεν θα ανέβαινε στη σκηνή.

Πέρυσι είχε επίσης ακουστεί ότι σε μια από τις συναυλίες της είχε δοθεί αυστηρή οδηγία στους εργαζόμενους: «Μην κοιτάζετε την κυρία Λόπεζ. Δεν επιτρέπεται η οπτική επαφή». Μάλιστα οι οδηγοί λιμουζίνας δεν επιτρεπόταν καν να την κοιτάξουν από τον καθρέφτη τους.