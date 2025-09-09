Τζένιφερ Λόπεζ: Η συνάντηση με τον Χρήστο Βασιλόπουλο σε πολυτελές εστιατόριο του Μπέβερλι Χιλς

Το ότι ο Χρήστος Βασιλόπουλος ζει εδώ και πολλά χρόνια στην Αμερική και έχει κάνει σημαντικά βήματα στην υποκριτική το γνωρίζαμε. Αυτό που δεν φανταζόμασταν ποτέ όμως είναι ότι θα τον βλέπαμε να συνοδεύει την Τζένιφερ Λόπεζ σε βραδινή της έξοδο.

Ο φακός των παπαράτσι απαθανάτισε τον ηθοποιό με επίσημη αμφίεση- φορούσε γκρι κοστούμι, με λευκό πουκάμισο και μαύρη γραβάτα - σε πολυτελές εστιατόριο του Μπέβερλι Χιλς, ενώ η Λατίνα σταρ φορούσε ένα μάξι μαύρο φόρεμα που τόνιζε τις διάσημες καμπύλες της.

Λεπτομέρειες για το αν γνωρίζονται οι δυο τους ή αν ο ηθοποιός εργάζεται στο συγκεκριμένο εστιατόριο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, πάντως όπως και αν έχει... ήταν μια ωραία συνάντηση!

«Ήμουν ο πρώτος Έλληνας στο Λος Άντζελες. Μετά ήρθαν ο Γιώργος Καραμίχος, ο Μάνος Γαβράς, ο Αλέξης Γεωργούλης, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και άλλοι. Είναι μία πόλη που νιώθεις ότι είσαι σε μόνιμες διακοπές, τραβάει κόσμο» είχε πει σε συνέντευξή του.

Για την καριέρα στο εξωτερικό είχε υποστηρίξει: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες... να βρεθείς την σωστή στιγμή στο σωστό σημείο, να δουλεύεις αρκετό χρόνο και να είσαι καλός ηθοποιός, να έχεις γνωριμίες και τύχη. Αν συμβούν όλα αυτά την κατάλληλη στιγμή πιστεύω μπορείς να έχεις καλά αποτελέσματα. Ειλικρινά, δεν έχω νιώσει ρατσισμό, τύπου «είσαι Έλληνας, δεν σε θέλουμε». Νιώθω μία τεράστια αγάπη και σεβασμό για την Ελλάδα, τον πολιτισμό μας και τον πλούτο που έχει δώσει στον κόσμο μέχρι σήμερα».