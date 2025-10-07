Λόπεζ - Άφλεκ: Η εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά το διαζύγιο - Χαμόγελα, αγκαλιές και τρυφερές ματιές

Πρεμιέρα είχε χθες, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η ταινία «Kiss of the Spider Woman» και η Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ, έκαναν την πρώτη τους κοινή, δημόσια εμφάνιση μετά το πολυσυζητημένο διαζύγιό τους.

Το πρώην ζευγάρι πόζαρε στο κόκκινο χαλί και τα φωτογραφικά φλας «πήραν φωτιά». Μάλιστα όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν ήταν ιδιαίτερα χαμογελαστοί και ευδιάθετοι και το κλίμα που φάνηκε να υπάρχει μεταξύ τους, ήταν ιδιαίτερα φιλικό.

Ο Μπεν Άφλεκ μιλώντας στο «Extra» για την ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί η πρώην σύζυγός του και συνυπογράφουν την παραγωγή δήλωσε για εκείνη: «Από την αρχή της εμπλοκής της στο πρότζεκτ, ήξερα ότι θα έδινε τον εαυτό της ολοκληρωτικά — και το έκανε. Δούλεψε απίστευτα σκληρά. Μέσα από την ταινία βλέπεις όλα της τα ταλέντα. Είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε βλέποντας τα κλασικά μιούζικαλ».

(Photo by Slaven Vlasic/Getty Images)

«Αν δεν ήταν ο Μπεν, η ταινία δεν θα είχε γυριστεί ποτέ, και θα του το αναγνωρίζω πάντα αυτό» είπε η διάσημη τραγουδίστρια στο «Today». Και συνέχισε: «Η ταινία μιλά για τη φυγή από την πραγματικότητα, για το πώς ο κινηματογράφος και η τέχνη μας σώζουν στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Το να δουλέψω σ’ αυτό το πρότζεκτ ήταν για μένα ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και με βοήθησε να ξεπεράσω μια δύσκολη φάση στην προσωπική μου ζωή».